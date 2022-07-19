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محمد بن زايد: شكراً فرنسا على حفاوة الاستقبال

رئيس الدولة أثناء وصوله إلى مأدبة العشاء بحضور الرئيس الفرنسي وعقيلته
20 يوليو 2022 02:15

باريس (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مساء أمس الأول، مأدبة العشاء التي أقامها فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر فرساي تكريماً لسموه والوفد المرافق زيارة الدولة التي قام بها إلى فرنسا.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش المأدبة، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته إلى فرنسا.. وقال «الصديق العزيز.. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.. أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال الذي حظيت به خلال زيارتي والوفد المرافق إلى بلدكم العريق».

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وأضاف سموه: إن علاقات دولة الإمارات مع فرنسا لها طابعها الخاص.. فهي مبنية على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل.. وأسسها بكل ود وصدق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مع القادة الفرنسيين.

وفي الختام، جدد سموه التحية لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.. لاهتمامه الدائم بمواصلة التشاور والتنسيق المشترك وتطوير مختلف جوانب التعاون بين البلدين. من جانبه، رحب فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.. بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في فرنسا، معرباً عن سعادته بلقاء سموه. 

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محمد بن زايد
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