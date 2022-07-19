الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«محمد بن خالد الثقافي» يشارك في «ليوا للرطب»

«محمد بن خالد الثقافي» يشارك في «ليوا للرطب»
20 يوليو 2022 02:10

العين (وام)

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يترأس الجلسة الافتراضية لفريق الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالشراكة بين الجنسين
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ضرورة التوعية بالميزات البيئية للنخيل ودوره الكبير في مواجهة التصحر ودعم التربة المتدهورة والتقليل من الاحتباس الحراري، وفائدة مخلفاته التي تستخدم سماداً للتربة الزراعية وسعفه المنقى الجيد للهواء علاوة على إمكانية تجفيف تمور النخيل بالطاقة الشمسية، وما لذلك من تأثير على الناحية الصحية والغذائية. 
جاء ذلك في إطار مشاركة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي في فعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي حتى 24 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة. وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «إن النخيل ليس مجرد نبات يزهر في صحراء الإمارات بل هو جزء أصيل من تراثنا عاصرناه في أوقات الشدة وكان عوناً لنا، وفي أوقات الرخاء كان فرحة نعيشها عندما تثمر ثماره رطباً طيباً، لذلك فإن النخيل جزء من تكويننا التراثي كما إنه من النباتات الداعمة للاستدامة البيئية وأن التمر واحد من أفضل الأغذية للإنسان».
 من جانبها، قالت فاطمة الهرمودي المستشار والمنسق للجنة البيئة والمناخ في برنامج «شما بنت محمد للتثقيف البيئي»: إن النخيل لديه قدرة على التكيف مع الإجهادات البيئية، ويعد من الأشجار النظيفة التي تعزز نظافة المكان وتعمل على تقليل الحرارة في المدينة».

مهرجان ليوا للرطب
شما بنت محمد بن خالد
مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي
ليوا للرطب
الإمارات
شما بنت محمد
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©