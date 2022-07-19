«محمد بن خالد الثقافي» يشارك في «ليوا للرطب»

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ضرورة التوعية بالميزات البيئية للنخيل ودوره الكبير في مواجهة التصحر ودعم التربة المتدهورة والتقليل من الاحتباس الحراري، وفائدة مخلفاته التي تستخدم سماداً للتربة الزراعية وسعفه المنقى الجيد للهواء علاوة على إمكانية تجفيف تمور النخيل بالطاقة الشمسية، وما لذلك من تأثير على الناحية الصحية والغذائية.

جاء ذلك في إطار مشاركة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي في فعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان ليوا للرطب الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي حتى 24 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة. وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «إن النخيل ليس مجرد نبات يزهر في صحراء الإمارات بل هو جزء أصيل من تراثنا عاصرناه في أوقات الشدة وكان عوناً لنا، وفي أوقات الرخاء كان فرحة نعيشها عندما تثمر ثماره رطباً طيباً، لذلك فإن النخيل جزء من تكويننا التراثي كما إنه من النباتات الداعمة للاستدامة البيئية وأن التمر واحد من أفضل الأغذية للإنسان».

من جانبها، قالت فاطمة الهرمودي المستشار والمنسق للجنة البيئة والمناخ في برنامج «شما بنت محمد للتثقيف البيئي»: إن النخيل لديه قدرة على التكيف مع الإجهادات البيئية، ويعد من الأشجار النظيفة التي تعزز نظافة المكان وتعمل على تقليل الحرارة في المدينة».