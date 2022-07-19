تتويج الفائزين بمسابقات المانجو والليمون بـ«ليوا للرطب»

ليوا (الاتحاد)

سجلت مسابقات الليمون والمانجو في مهرجان ليوا للرطب، مشاركات مميزة من إنتاج مزارع من دولة الإمارات، إذ بلغت كمية المشاركات أكثر من 1 طن، وذلك ضمن 4 أشواط (شوطان محلي وشوطان منوع)، وتستمر مسابقات وفعاليات المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة لغاية 24 يوليو الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الليمون والمانجو، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وقال مبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب في المهرجان، إن مسابقات الليمون والمانجو بأشواطها المحلية والمنوعة، شهدت مشاركات مميزة من كافة أنحاء الدولة، وشهدت المسابقة زيادة في حجم المشاركة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اهتمام المزارعين وتوسع إنتاجهم.

وأسفرت النتائج في مسابقة «الليمون المحلي» عن تقدم المزارع «خالد سيف راشد الرايحي العليلي» من فلج المعلا، وفي المركز الثاني «روضة عبيد سالم هياي المنصوري» من سيح الخير، وفي المركز الثالث «خميس سعيد محمد الكندي» من الذيد، المركز الرابع «سالم عبدالله القايدي» من مسافي، المركز الخامس «محمد علي مرشد المرر» من مدينة زايد.

وفي مسابقة «الليمون المنوع»، حصد المركز الأول «سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي» من الهرمية، وفي المركز الثاني «شليويح مطر سيف حمدان المنصوري» من مدينة زايد، وفي المركز الثالث «محمد حمد سعيد حمد الكلباني» من الظاهرة، المركز الرابع «سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي «الرقيعة»، المركز الخامس«حميد راشد سالم الخاطري»من مسافي. وحاز على المركز الأول في مسابقة المانجو المحلي «عبيد سالم عبيد الشهياري» من مسافي، وفي المركز الثاني جاءت «فاطمة جمعة راشد» بوقفل الياسي من الرحبة، وفي المركز الثالث «محمد حروز الخنبولي الشحي» من الباهية، المركز الرابع «مريم سعيد سليمان»من مسافي، المركز الخامس «راشد محمد علي راشد الشهياري» من السيجي.

وفي مسابقة «المانجو المنوع» نال المركز الأول «أحمد محمد محمد علي الرميثي» من الباهية، وفي المركز الثاني «سيف صيح سالم طماش المنصوري» من ربدان، وفي المركز الثالث «حجي سلطان حجي سلطان القبيسي» من مدينة أبوظبي، المركز الرابع «محمد راشد الشريقي المحرزي» من مسافي، المركز الخامس «شيخه سيف حمد سيف المزروعي» من مسافي.

أكاديمية الشعر

تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان ليوا للرطب، إذ تعرض الأكاديمية خلال مشاركتها بمجموعة متميزة من إصداراتها أمام جمهور المهرجان والمهتمين بكتب الموروث الشعبي والشعر بشقيه النبطي والفصيح النقد والأدب العربي بشكل عام.

«لغز اليوم».. جوائز يومية

يقدم مهرجان ليوا للرطب جائزة يومية للجمهور ضمن مسابقة «لغز اليوم» على تطبيق الهواتف الذكية، حيث يقدم التطبيق ضمن المسابقة سؤال حول أنواع الرطب في دولة الإمارات، ويستطيع الراغب بالمشاركة تنزيل التطبيق عبر الهواتف الذكية (أي أو أس، أندرويد)، والضغط على أيقونة «لغز اليوم»، والإجابة على السؤال ومليء بيانات الاتصال، حيث يتم السحب يومياً بين المشاركين في بين المشاركين بالإجابات الصحيحة وإعلان اسم الفائز على التطبيق مباشرة.

مزاينة رطب «الخلاص»

تبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، اليوم استلام وتحكيم المشاركات في مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح) والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي.