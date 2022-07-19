انطلاق «أبوظبي الدولي للأغذية» ديسمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعكس إطلاق فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، الأهمية المتزايدة لهذا القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وسيوفر فرصة حقيقية أمام كبرى الشركات العالمية لتقديم وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، وبحث الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، حيث سيمثل منصة للقاء كبار المشترين في بيئة أعمال مواتية ومشجعة لإقامة الشراكات وإبرام الصفقات».

وأعرب العامري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لتنظيم فعاليات المعرض، مؤكداً أنها نموذج للشراكة الفاعلة والإيجابية التي من شأنها إنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «واكبت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض منذ انطلاقتها الأولى، كافة الجهود الوطنية الرامية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف الصناعات المحلية في عدد من القطاعات الواعدة، حيث ساهمت المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تقوم بتنظيمها واستضافتها في تطوير هذه القطاعات وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف: «يأتي تنظيم الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 استكمالاً لجهود أدنيك الرامية لدعم قطاعات الصناعات الغذائية والطعام والضيافة في إمارة أبوظبي».