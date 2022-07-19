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بلدية أبوظبي توعي بأهمية نظافة العزب والمزارع

بلدية أبوظبي توعي بأهمية نظافة العزب والمزارع
20 يوليو 2022 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة لتوعية أصحاب العزب والمزارع لتجنب الرمي العشوائي للمخلفات والنفايات، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
وتهدف الحملة، التي يتم تنفيذها ميدانياً وعن بُعد خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو الجاري، إلى تعريف أصحاب المزارع والعزب الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات بلدية مدينة أبوظبي، بالإجراءات والتصاريح الخاصة بالعزب، والتوعية بعدم رمي المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، والاهتمام بجمالية المظهر العام للعزب والمزارع.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
ملاك العزب
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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