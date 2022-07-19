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الإمارات

جامعة الإمارات تحصل على الاعتماد الدولي لـ10 سنوات

جامعة الإمارات
20 يوليو 2022 02:10

العين (الاتحاد)

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هنأ معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بمناسبة إعادة لجنة الكليات والجامعات (WSCUC) التابعة لكلية (WASC) تأكيد اعتمادها الدولي لجامعة الإمارات العربية المتحدة لمدة 10 سنوات.
وقال الرئيس الأعلى للجامعة: نثمّن الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة التوجيهية للاعتماد في جامعة الإمارات، والتي تمّ الاستشهاد بها بقوة في تقرير (WSCUC)، الذي أشاد بالقيادة الإدارية والأكاديمية العليا رفيعة المستوى في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعاتها المستقبلية الراسخة، ونهجها التعليمي المُتكامل الذي تتبنّاه على نطاق واسع لتقييم نتائج التعلّم المدعوم بأنظمة البيانات الشاملة في الجامعة، ويؤدي بالتالي إلى التحسين المُستمر للبرامج الأكاديمية.

جامعة الإمارات
الإمارات
زكي نسيبة
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