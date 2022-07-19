تعزيز خدمات التسلسل الجيني في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جي 42» للرعاية الصحية، الشركة الرائدة في التكنولوجيا الصحية في أبوظبي، توقيع اتفاقية مع «شركة أكسفورد نانوبور تكنولوجيز»، لتصبح بموجبها شريكاً رئيسياً لتوزيع منتجات الشركة الخاصة بتسلسل الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي في كلٍ من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وباكستان ومصر والعراق.

وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42» للرعاية الصحية: «استفادت «جي 42» للرعاية الصحية من تكنولوجيا تسلسل النانوبور، لتسهيل تنفيذ مبادرة الجينوم السكانية الأكثر شمولاً حول العالم في دولة الإمارات، مما منحنا فهماً عميقاً لكيفية العمل على نطاق واسع، بدءاً من إدارة العينات ووصولاً إلى التحليلات المتقدمة. وتماشياً مع ذلك، تحمل اتفاقيتنا مع أكسفورد نانوبور أهمية كبيرة، لأنها تساعد على توفير تحليلات فورية عالية الأداء ومتاحة بسهولة وقابلة للتطوير للحمض النووي والحمض النووي الريبوزي، مما يسرّع إجراء البحوث السريرية ومراقبة تفشي الأمراض. ونتطلع إلى التطورات المستقبلية المحتملة التي قد تشمل توفير اختبارات عالية التأثير عبر تسلسل النانوبور».

وأضاف كوشي: «ستستفيد «جي 42» للرعاية الصحية من خبرتها لدعم المشاريع في كل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق جديدة في المنطقة. وبصفتنا مزود خدمات شاملة، يمكننا دعم متطلبات تسلسل القراءة الطويلة والقصيرة، بغضّ النظر عن الموقع والقدرات والبنية التحتية للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية ومعاهد البحوث. وتعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية إلى الأمام لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تطوير قطاع رعاية صحية عالمي المستوى في دولة الإمارات».

بدوره، قال غوردون سانغيرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسفورد نانوبور تكنولوجيز»: «تقدم تقنياتنا بيانات جينومية دقيقة وشاملة بشكل فوري وبصيغ يمكن توسيعها من حجم الجيب إلى الإنتاج على نطاق ضخم. وطورنا جيلاً جديداً من تكنولوجيا الاستشعار التي تستخدم الثقوب أو المسام النانوية ضمن إلكترونيات ذات تكنولوجيا متقدمة لإجراء تحليلات جزيئية دقيقة. ونتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع جي 42 للرعاية الصحية لتعزيز رؤيتنا لتحليل العينات من أي شخص وفي أي مكان».

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية «جي 42» للرعاية الصحية لجعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً حيوياً لقطاع الصحة وعلوم الحياة عبر تقديم تكنولوجيا تحليل الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي بشكل فوري ودقيق ومتاح وقابل للتطوير. وتدعم تلك التكنولوجيا تحليلات علمية لفهم بيولوجيا البشر والبكتيريا والفيروسات والبيئات بشكل أوسع، إضافة إلى أمراض تشمل السرطان.

ويجدر بالذكر أن مختبر بيوجينكس، التابع لشركة «جي 42» للرعاية الصحية، هو أول مختبر في الشرق الأوسط ينجز عمليات متعلقة بمراقبة تسلسل فيروس «كوفيد- 19» والكشف عن المتحورات باستخدام تكنولوجيا أكسفورد نانوبور. وأصبح مختبر بيوجينكس بذلك أول مختبر علم أوبئة جينومية معتمد في الشرق الأوسط للتسلسل عالي الدقة والفعالية لرصد متحورات كوفيد- 19.