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كهرباء الشارقة تنظم «مخيم الترشيد»

كهرباء الشارقة تنظم «مخيم الترشيد»
20 يوليو 2022 02:12

الشارقة (الاتحاد) 

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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع أكاديمية الاتصالات وهيئة الشارقة للمتاحف مخيم سيوا للترشيد الذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج، الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 11 – 16 سنة، والاستمتاع بأوقاتهم خلال عطلة الإجازة الصيفية، واستثمار أوقات الفراغ وكذلك تنمية مهاراتهم الابداعية والابتكار لتطوير قدراتهم في مجال الطاقة وتعريفهم بمصادر الطاقة المستدامة والمتجددة. 
وأوضحت المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد أن تنمية مهارات الطلاب في هذه المرحلة العمرية بطرق مبتكرة، يساهم في تنشئتهم على اتخاذ قرارات صديقة للبيئة واستثمار وقتهم بما هو نافع ومفيد.

كهرباء الشارقة
الإمارات
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
أكاديمية الاتصالات
هيئة الشارقة للمتاحف
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