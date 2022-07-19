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وفد «أميركية الشارقة» يزور المدينة المستدامة

وفد «أميركية الشارقة» يزور المدينة المستدامة
20 يوليو 2022 02:10

الشارقة (الاتحاد)

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استضافت مدينة الشارقة المستدامة، وفداً رفيع المستوى من إدارة الجامعة الأميركية في الشارقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبهدف فتح آفاق جديدة للتعاون البناء ودعم جهود الجامعة في التحول المستدام وتبني مفهوم الطاقة منخفضة الكربون.
قد تجول الوفد الزائر في أرجاء المدينة للاطلاع على حلول الإسكان المستدامة عن كثب والتعرف على تقنيات وأساليب بناء مجتمع سكني خال من الانبعاثات الكربونية، لتوفير أرقى مستويات المعيشة من دون إحداث تأثير سلبي على البيئة.
ترأس الوفد الزائر الدكتورة جانيت فينكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وضم كلاً من حيدر عوني، مدير العمليات، وجورجيوس شاميلوثوريس، مدير أول لتطوير الحرم الجامعي، وسعيد العزاوي، مدير إدارة المرافق، وبراسانا سالغادو، مدير قسم خدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية في الجامعة.
كما زار أعضاء الوفد مختلف مَرافِق المدينة مثل الفلل الموفرة للطاقة ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة ومرافق إعادة تدوير المياه والنفايات والبيوت الخضراء، والاطلاع على حلول التنقل النظيف.

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الشارقة
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الجامعة الأميركية في الشارقة
مدينة الشارقة المستدامة
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