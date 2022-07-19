ورش عمل تناقش مهارات الشباب

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس العلماء، ومجلس القيادات الشابة، حلقات نقاشية وفعاليات مختلفة بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، بمشاركة موظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وطلبة الجامعات والكليات، تناولت أبزر المهارات الفنية والوظيفية التي يجب أن يتحلى بها الشباب، ودورهم في صنع القرار المؤسسي، وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للمستقبل. وأكد المقدم دكتور راشد الغافري، رئيس مجلس العلماء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الشبابية المحلية والعالمية، لنشر الوعي والثقافة الخاصة بالمهارات التي يجب أن يتحلى بها الشباب.