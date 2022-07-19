«المؤسسة العقابية» في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: برامج لتعزيز جودة حياة نزلاء «الإصلاحية»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد العقيد عبدالله محمد الحيمر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، أن المؤسسة تحرص على التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات والمؤسسات المختلفة، بشأن استكمال النزلاء متطلبات مسارهم التعليمي وحصولهم على الشهادات العلمية التي تطور من إمكانياتهم المهنية.

وذكر أن هذه المبادرات تأتي بهدف تعزيز جودة حياة النزلاء طوال فترة تواجدهم في المؤسسة، عبر دعوة الراغبين منهم في استكمال متطلبات المراحل الدراسية إلى طلب ذلك لتتم عملية تسجيلهم، قبل بدء متطلبات العام الدراسي.

وقال العقيد الحيمر في حواره مع «الاتحاد»: إنه يتم تسجيل النزلاء وفقاً للمراحل التعليمية المناسبة التي يتبعون إليها، ومن ثم العمل على توفير الكتب الدراسية والتخصصية، وكذلك الدروس المختلفة، وحضور الحصص الدراسية بشكل افتراضي، عن طريق المنصة المتاحة عبر الأجهزة الحديثة ومتابعة تحصيلهم الدراسي وتقديم الاختبارات المطلوبة وغيرها، حتى حصولهم على الشهادات العلمية.

وأشار إلى أن المؤسسة سجلت 18 نزيلاً لاستكمال متطلبات المراحل الدراسية خلال العام الجاري، وتسعى الآن بعد استكمال كوكبة من النزلاء متطلبات الدراسة الثانوية، إلى السعي وراء توفير حق التعليم للنزلاء للدراسة الجامعية.

ولفت إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بإجراء اجتماع تنسيقي مع الجامعة الأميركية ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، الشريك الاستراتيجي، حول استكمال النزلاء متطلبات الدراسة الجامعية الأكاديمية.

وقال: إن الاجتماع تضمن مناقشة عدة محاور مع الجهات المتعاونة في مجال دعم الجانب التعليمي لنزلاء المؤسسة في مختف المراحل التعليمية والدراسية لاستكمال متطلبات الدراسة وحصولهم على الشهادات العلمية، حيث جاء خلال الاجتماع مناقشة موضوع دعم النزلاء من ناحية استكمال الدراسة الأكاديمية والجامعية وتقديم المنح الدراسية.

وذكر أن المؤسسة بعد هذا الاجتماع ستعمل على حصر النزلاء ممن يرغبون في استكمال متطلبات الدراسة الجامعية، بعد تعرفهم على التخصصات المطروحة والمدة الزمنية وغيرها من المتطلبات، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً بإشراك النزلاء ضمن برامج الدبلوم التدريبية في عدد من التخصصات المختلفة، منها قطاع السياحة والإسعافات الأولية واللغة الإنجليزية والصحة النفسية وغيرها، التي تسهم في تأهيلهم وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل بعد قضائهم فترة المحكومية في المؤسسة.

وأكد أن مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي تحرص دائماً على تقديم مختلف جوانب الدعم لنزلاء المؤسسة، والتي تسهم في تأهيل وتدريب والرفع من المستوى المعرفي في مختلف البرامج والدورات التي تنفذها للنزلاء لكي يكونوا أفراداً صالحين في المجتمع بعد خروجهم إلى حياتهم الطبيعية، وقادرين على التأقلم مع متطلبات الفرص الوظيفية المتاحة بعد تزودهم بمختلف المهارات والخبرات اللازمة.