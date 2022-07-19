تعاون بين «الخدمات الأمنية» و«الإمارات للمزادات»

عجمان (الاتحاد)

وقعت هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان، اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات»، تتولى بموجبها الشركة تقديم خدمات البيع في المزاد العلني للمركبات المحجوزة في إمارة عجمان. وقع الاتفاقية محمد عبدالله الشامسي المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في الجانبين.

وأكد محمد عبدالله الشامسي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية، وانطلاقاً من حرص الهيئة على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال بيع المركبات المحجوزة، ولا سيما في ظل الخبرات الواسعة التي تمتلكها «الإمارات للمزادات» في مجال تنفيذ المزادات الخاصة ببيع السيارات بأفضل الأسعار الممكنة، مما يساهم في تحقيق عوائد مالية يُمكن استثمارها في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب إفساح المجال أمام الجهات والأفراد الراغبين بالاستفادة من المركبات المحجوزة على أفضل وجه وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد المناعي حرص «الإمارات للمزادات» على بيع المركبات المحجوزة وفق أفضل الممارسات والمعايير وتسخير كافة خبراتها وإمكاناتها، وما تملكه من تقنيات متطورة ونظم مزايدة حديثة، لضمان تحقيق أفضل العائدات والنتائج، من خلال التزامها باعتماد أعلى المعايير المتبعة في المزادات الإلكترونية على مستوى العالم، بما يضمن سرعة إنجاز بيع المركبات واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها وتحقيق أعلى الأسعار.