شرطة أبوظبي: «صيّف بأمان» لتعميق الوعي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع ضمن فعاليات حملتها «صيّف بأمان» بنسختها الثالثة لبذل المزيد من الجهود للوقاية من الحوادث التي تتزامن مع فصل الصيف، وترسيخ نهج العمل الإنساني وتعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية، مؤكدة اهتمامها بتوعيتهم بمختلف المخاطر وترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وإسعاد المجتمع.

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة تتواصل طوال فترة الصيف، لتحفيز وتشجيع كافة أفراد المجتمع، لمواجهتها، مؤكدة جاهزيتها لتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة السريعة، بما يعزز الجهود الشرطية والأمنية في مختلف المواقع بإمارة أبوظبي، عبر خطة أمنية شاملة لتوفير كافة السبل والتدابير التي تكفل الأمن والسلامة للمجتمع.

وتركز الحملة على توفير الحماية للأطفال، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة في منازلهم وأماكن اللعب، والالتزام باشتراطات الوقاية تجنباً للغرق والسقوط من النوافذ المؤدي للموت.

كما تتضمن أنشطة توعية حول حوادث الصيف وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة لتفادي الحرائق الناتجة عن الإهمال وسفر الأسر أثناء العطلة وضرورة تأمين منازلهم بشكل جيد للوقاية من الحرائق والسرقات.

وتحث الحملة المسافرين على اتخاذ التدابير الضرورية، وتأمين ممتلكاتهم بالشكل الآمن وحماية المنازل بتوفير أبواب ونوافذ مزودة بأجهزة إنذار وحماية، وإحكام الأقفال على المقتنيات الثمينة والمستندات الشخصية والمبالغ النقدية، وعدم تركها في مكان مكشوف يسهل عملية سرقتها، ويفضل إيداعها لدى البنوك.

وتشمل توعية الجمهور بالالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، مثل توعيتهم مرورياً بسلامة الإطارات، وتوعية ملاك المزارع والعزب بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، مثل وجود إنارة كافية في منطقة العزب أو المزارع وتركيب كاميرات مراقبة والتأكد من سلامة السياج الخارجي ووجود مسكن للعمال بالقرب من العزب والمزارع لتسهيل عملية المراقبة، والتأكد بشكل دوري من أعداد المواشي.

وتشارك في الحملة جهات عدة من شرطة أبوظبي، هي: قطاع الأمن الجنائي، مديرية المرور والدوريات، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة المعلومات الأمنية وإدارة الإعلام الأمني.

وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور بتعزيز سبل التعاون معها، من خلال تمرير المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية، وعن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بما يُسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم بشتى أنواعها.

5 خطوات لقيادة المركبة بأمان خلال الصيف

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة «صيّف بأمان» السائقين إلى اتباع 5 خطوات رئيسية مهمة لقيادة المركبة بأمان خلال الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على المركبة والركاب، وذلك حرصاً على سلامة الجميع..

وأوضحت أن الخطوات الخمس هي التأكد من صيانة المركبة وضغط الهواء في الإطارات دائماً والانتظار حتى يبرد مقود المركبة قبل الانطلاق والحرص على تهوية المركبة تفادياً للاختناق بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وعدم ترك الأطفال في المركبة حتى ولو لدقيقة واحدة خلال التسوق أو الوقوف لأي سبب وفي حال ارتفعت درجات الحرارة إلى معدلات كبيرة يجب إيقاف المركبة في مكان آمن وإطفاء المحرك مباشرة.

حث أولياء الأمور على حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور ضمن حملة «صيف بأمان» إلى مضاعفة الرقابة على الأطفال خلال الإجازة داعية إلى عدم الانشغال عنهم وحماية الصغار من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وحذرت من الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال والقرصنة، ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وحثت المجتمع على اليقظة في التعامل مع مواقع تلك الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال والمراهقون وقد تستنزف المزيد من الأموال لاستكمال مراحل تلك الألعاب ما يشكل ضغطاً على الآباء إلى جانب خطورة وصول تلك المواقع لمعلومات البطاقة البنكية في كثير من الأحيان.

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

مناشدة الأسر حماية الأطفال من الاختناق في المركبات

ناشدت شرطة أبوظبي الأسر بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة عند اصطحاب الأطفال والانتباه إليهم، وعدم تركهم بمفردهم وحمايتهم من حوادث الاختناق بالمركبات خاصة مع دخول فترة الصيف. وأوضحت أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة. وطالبت الأسر بعدم الاعتماد على الآخرين عند النزول من السيارة وترك الأطفال في المقاعد الخلفية وهم في حالة نعاس أو نوم، أو إعطاء مسؤولية الاهتمام بهم لإخوانهم الأطفال الذين يكبرونهم سناً مما يتسبب في اختناقهم في حال توقف السيارة تماماً عن التشغيل. وأشارت إلى أن وقوع حوادث اختناق الأطفال يعود إلى تراخي بعض أولياء الأمور في متطلبات السلامة العامة وحماية الأبناء من الخطر مشددة على أن إهمالهم جريمة يُعاقب عليها القانون وسوف تتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت اهتمامها المستمر بالتوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بمثل هذه الحوادث وتنبيه الأسر بشأنها مشددة على دور أولياء الأمور في حماية الأطفال من مثل هذه المخاطر، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

لا تشارك معلومات سفرك عبر «التواصل الاجتماعي»

تحرص شرطة أبوظبي على تعميق الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، حيث تبرز دور المواطنين والمقيمين في إنجاح حملة «صيّف بأمان» وغيرها من الحملات التي تطلقها بشكل مستمر، من خلال التحلي بالمسؤولية المجتمعية والتعاون مع الشرطة لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

حيث تدعو حملة «صيف بأمان» المسافرين إلى عدم مشاركة أي معلومات عن سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مواعيد الذهاب والعودة، وغيرها من المعلومات التي قد يستغلها ضعاف النفوس لسرقة المنزل لعلمهم بغياب أصحابه.

كما تحثهم على الالتزام بتوجيهات الجهات الشرطية الخاصة بتأمين المساكن قبل السفر، ومنها التأكد من إحكام إغلاق النوافذ والمداخل، والتأكد من سلامة الأقفال وتركيب أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، والتأكد من إغلاق الخزائن التي تُحفظ فيها المقتنيات الثمينة والمستندات المهمة، مشيرةً إلى ضرورة إيداع المجوهرات الثمينة والأموال في البنوك.

ووجهتم إلى إبلاغ الأقارب والجيران للتعاون في إزالة الصحف والمجلات والملصقات المتروكة أمام المنزل في حال السفر، فتراكمها يشير إلى خلو المنزل من أصحابه.