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حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل

حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل
19 يوليو 2022 22:02

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

المصدر: وام
البحرين
الإمارات
حاكم الشارقة
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