رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى
رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى
19 يوليو 2022 19:07
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.