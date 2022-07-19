الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً صباحاً ومتوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 18:48 والمد الثاني عند الساعة 06:17 والجزر الأول عند الساعة 11:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:34. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 والمد الثاني عند الساعة 04:10 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.