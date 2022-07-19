«نافس»: برنامج متكامل لتعزيز التوطين في القطاع الصحي قريباً
غنام المزروعي
19 يوليو 2022 17:30
سامي عبد الرؤوف (دبي) أعلن غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» تجاوز 5600 مواطن، خلال أقل من عام على إطلاق هذا البرنامج. وأكد أن هذه النتائج تعكس جملة من الحقائق، أبرزها إمكانات واستعداد الكوادر الوطنية للالتحاق بالقطاع الخاص، وثقة المواطنين ببرنامج «نافس»، بالإضافة إلى استعداد وتجاوب القطاع الخاص، متوقعاً أن يوفر القطاع الخاص المزيد من الوظائف المهارية للكفاءات والخبرات المواطنة خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مستهدفات التوطين والنسب المطلوبة. كشف المزروعي، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته أمس بحفل الإعلان عن تحقيق 16 شركة 3 أضعاف مستهدفات التوطين، أنه سيتم إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم كافة للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وتعزيز تواجدها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن برنامج متكامل لتعزيز التوطين في القطاع الصحي بشكل عام وليس مهنة التمريض فقط، بحيث يشمل مختلف التخصصات الطبية والفنية. وقال: «نعدّ لخطوات جديدة بالتعاون مع شركائنا، تسهم في تكريس الدور الرائد لبرنامج «نافس» في تحقيق تطلعات المواطنين ومنحهم الفرصة للعمل في وظائف تتلاءم مع إمكانياتهم ومواهبهم وكفاءاتهم، وتزيد من حضورهم كقوى عاملة مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات وظائف المستقبل، بما ينسجم مع المرحلة المقبلة والتطوّر الذي تشهده الدولة في جميع الميادين». وذكر أن برنامج «نافس» استطاع أن يقوم بدور مهم منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، في مختلف مجالاته، ومن بينها تغير النظرة للعمل في القطاع الخاص، والتأكيد على أن هناك فرصاً واعدة ومتميزة يستطيع أن يعمل بها المواطنون، مؤكداً أن قانون قواعد العمل الموحد الذي صدر منذ عدة أشهر، سيكون له دور جوهري في تقريب المزايا بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما سينتج عنه زيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص. وأوضح أن هناك تجاوباً ملحوظاً من القطاع الخاص واستعداده لتعين المزيد من الكوادر الوطنية، لثقته فيما يملكه أبناء الإمارات من إمكانات ومؤهلات تجعلهم قادرين على شغل مختلف الوظائف المهارية. وأشار إلى دور نافس في تأهيل وتدريب المواطنين بالشراكة والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً أن برنامج نافس لا يهتم بالتوظيف فقط، وإنما يقوم أيضاً بدور مهم في مجال التأهيل والتدريب، مؤكداً أن الكوادر المواطنة ذات كفاءة عالية قادرة على التمكين، وستكون في القريب العاجل من القيادات الشابة العاملة في القطاع الخاص.