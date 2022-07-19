2000 فرصة تدريب للطلبة الدراسين بالمجال الصحي

قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، انه خلال الفترة المقبلة سيتم توفير 2000 فرصة تدريب بالقطاع الصحي للطلبة الذين سيدرسون بالمجال الصحي في شهر سبتمبر المقبل، بالتعاون والتنسيق مع 3 جامعات وطنية، هي كلية فاطمة للعلوم الصحية وكليات التقنية العليا وجامعة الفجيرة.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش مشاركته أمس الأول بحفل الإعلان عن تحقيق 16 شركة 3 أضعاف مستهدفات التوطين، إلى بدء استقبال طلبات الالتحاق بالتدريب للطلبة، وسيكون بعض هؤلاء الطلبة ملتحقين بالتعليم الجامعي وبعضهم سيدرس الدبلوم، حسب تخصصهم العلمي ومجال دراستهم، كاشفا عن انه سيتم منح مكافآت مالية للطلبة الذين سيلتحقون بهذه البرامج التدريبية الطبية. وأكد أن القطاع الصحي الخاص يعد من القطاعات المهمة التي تعمل الجهات المختصة على تعزيز نسبة التوطين فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية والارتقاء بها يبدأ بالتعليم الطبي، مشددا على أهمية تشجيع وتوجيه الكفاءات الوطنية لدراسة التخصصات المطلوبة للانضمام إلى القوى العاملة الصحية في المستقبل. وقال: «هناك نمو ملحوظ في القطاع الصحي وطلب متزايد على الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، لذلك ارتأينا أن نأخذ هذه المبادرة لتدريب مجموعة كبيرة من الطلبة المتقدمين للدراسة العام الدراسي المقبل، ولذلك سيكون القطاع الصحي أحد اهم القطاعات التي نستهدفها خلال الفترة المقبلة».