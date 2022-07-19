"أبوظبي للشباب" ومجالس أبوظبي بديوان الرئاسة يطلقان مبادرة ساعة مع الشباب
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19 يوليو 2022 14:47
أطلق مجلس أبوظبي للشباب بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة مبادرة "ساعة مع الشباب " والتي تهدف لتعزيز قنوات التواصل مع الشباب في إمارة أبوظبي من خلال عقد لقاءات دورية بمجالس الأحياء في أبوظبي والعين والظفرة كما تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة، حيث يتم استضافة أحد الشخصيات الشبابية المتميزة في مجالات عدة منها الإعلام الرقمي والزراعة وثقافة التطوع وريادة الأعمال والصناعة وغيرها من المجالات وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة تجاربهم ومشاريعهم مع أقرانهم الشباب.
وتوفر المبادرة لكافة الشباب مشاركة أفكارهم مع مجلس أبوظبي للشباب والمجالس الشبابية الفرعية التابعة له في العين والظفرة ومشاريعهم التنموية وأي تحديات تواجهم، و يحرص المجلس على لقاء الشباب في مجالس الأحياء للاستماع لهم وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم.
وتأتي أولى جلسات المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب في مجلس ربدان في أبوظبي بعنوان "الشباب الموهوبين في الاعلام الرقمي" يقدمه نخبة من الشباب الإعلاميين سيف الذهب، وعذاري السركال، وريهام بدر، حيث سيتم مناقشة أبرز الفرص في مجال الإعلام الرقمي وكيفية تسخير منصات التواصل لنشر رسالة هادفة للمجتمع، وذلك يوم الخميس القادم.
وعذاري السركال هي أول صانعة محتوى في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط وتعمل على تسليط الضوء على المبادرات المتعلقة بالطاقة الشمسية والاستدامة في الدولة. أما سيف الذهب طالب إعلام وموثق للإنجازات الوطنية الإماراتية وحاصل على عضوية مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي من نادي دبي للصحافة وتم اعتماده كمؤثر في إكسبو 2020 دبي. وريهام بدر صانعة محتوى وخريجة الدفعة الثانية من أكاديمية الإعلام الجديد وتعاونت مع العديد من الجهات في الانستجرام والتيك توك.
أما في ثاني الجلسات سيستضيف مجلس الظفرة للشباب الموهوبين في ريادة الأعمال بمجلس مدينة زايد في مدينة الظفرة نهاية هذا الشهر. وفي ثالث الجلسات سيستضيف مجلس العين للشباب الموهوبين في مجال الـثقافة المالية في مجلس الخبيصي في مدينة العين يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس المقبل.
ويناقش الجانب الأول من مبادرة "ساعة مع الشباب" مواضيع تمثل اهتمام وأولوية لدى الشباب، وسيعمل مجلس أبوظبي للشباب على تحديد الشباب المتميزين في هذه المواضيع والمجالات ليكونوا مصدر إلهام ومعرفة للشباب الحاضرين والمشاركين في هذه الجلسات المعرفية الملهمة.
ويعنى الجانب الآخر من البرنامج بفتح باب الحوار بين الحضور من الشباب مع مجلس أبوظبي للشباب بهدف تبادل الآراء والتحديات والعمل على تطوير الحلول والبرامج التي تعود بالنفع على المجتمع وعلى قطاع الشباب ويدعو مجلس أبوظبي للشباب ومجالس أبوظبي كافة الشباب لمتابعة حساب @MajalisAbuDhabi حيث سيتم الإعلان عن جلسات هذه المبادرة و قائمة الشباب المشاركين وتفاصيل الجلسات القادمة من خلال الحساب الرسمي لمجالس أبوظبي.