بدء منافسات الشوط المفتوح للخلاص في مهرجان ليوا للرطب
«سلة فواكه الدار» تشعل منافسات ليوا للرطب
19 يوليو 2022 12:43
إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )
يستعد اليوم أصحاب مزارع النخيل الراغبين في خوض منافسات الشوط المفتوح لفئة الخلاص، ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب، لتسليم مشاركاتهم استعدادا لبدء عمليات الفرز والتحكيم قبل إعلان النتائج النهائية للفائزين «الخميس»، بعد قيام لجنة التحكيم بتقييم الرطب في موقع المزاينة وزيارة المزارع المشاركة للتأكد من نظافتها العامة، والعناية بالنخلة من خلال التكريب الملائم، واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه.
وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان الشروط العامة للمسابقة بأن يقدم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة لهذا العام / 2022 / وإبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، ولـكل فرد حق المشـاركة والفـوز في فئتين فقـط من فئات المسـابقة، ومن لم يحالفه الحظ يحق له المشاركة في الفئات الأخرى كما يحق المشـاركة في شـوط واحد من شـوطي النخبة /شـوط الظفـرة لنخبة الرطب أو شـوط ليوا لنخبـة الرطب/، ويشترط الالتزام بموعد تسليم العينات وفقاً للفئات والتواريخ المحددة من قبل اللجنة المنظمة مع الإشارة إلى أنه لا تقبل التمور في المسابقة.
وفيما يتعلق بآلية التحكيم، أكدت أنه يتم احتسـاب 70% مـن درجة التقييم على الرطب المشارك بها في موقع المزاينة في حين يتم احتساب 30% من درجة التقييم بعد كشـف لجنـة التحكيم على المزرعة، والتأكد من نظافتهـا العامـة والعنايـة بالنخلة من خلال التكريـب الملائم واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه وغير ذلك.
«فواكه الدار» تشعل المنافسة وشهدت منافسات مسابقة سلة فواكه الدار قوة وندية بين المشاركين في تلك الفئة، حيث تعدت الأصناف المقدمة إلى لجنة التحكيم في فئة فواكه الدار الـ 50 صنفا تم إخضاعها جميعا لمعايير التحكيم التي حددتها اللجنة المنظمة قبل انطلاق المهرجان. تشتمل الشروط العامة لمسابقة سلّة «فواكه الدار» ومعاييرها ومواصفاتها أن تكون مكونات السلة من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2022، ومن محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، وينبغي عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، حيث تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم، كما يجب ألا تتضمّن المشاركة الواحدة أقل من 10 أصناف، وخلو الفاكهة من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً ولا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن تقدّم الفاكهة المراد المشاركة بها في «مخرافة» لكل صنف، وألا يقل وزن المنتَج المشارك عن 3 كيلوغرامات.
منافسات الليمون المحلي أسفرت نتائج منافسات الليمون المحلي عن فوز خالد سيف العليلي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني روضة عبيد المنصوري، وفي المركز الثالث خميس سعيد الكندي، وفي المركز الرابع سالم عبدالله القايدي، وفي المركز الخامس محمد علي مرشد المرر، وفي المركز السادس عمر سعيد الريسي، وفي المركز السابع سعيد فاضل الهاملي، وفي المركز الثامن سعيد عبدالله المنصوري، وفي المركز التاسع راشد سلطان الهاملي، وفي المركز العاشر عائشة سعيد الهاملي.
مسابقة الليمون المنوع المركز الأول سعيد فاضل الهاملي، وفي المركز الثاني شلويح مطر المنصوري، وفي المركز الثالث محمد حمد الكلباني، وفي المركز الرابع سعيد عتيق الهاملي، وفي المركز الخامس حميد راشد الخاطري، وفي المركز السادس علي عتيق الهاملي، وفي المركز السابع سعيد علي الحفيتي، وفي المركز الثامن عيسى حسن المازمي، وفي المركز التاسع عائشة سعيد الهاملي، وفي المركز العاشر عبدالله سالم المنصوري.
مسابقة المانجو المحلي فاز بالمركز الأول عبيد سالم الشهياري، وفي المركز الثاني فاطمة جمعة الياسي، وفي المركز الثالث محمد حروز الشحي، وفي المركز الرابع مريم سعيد سليمان، وفي المركز الخامس راشد محمد الشهياري، وفي المركز السادس أحمد حمد المزروعي، وفي المركز السابع سعيد سالم جابر المنصوري، وفي المركز الثامن محمد عبدالله المهيري، وفي المركز التاسع عويضة خليفة القبيسي، وفي المركز العاشر عبيد محمد الشهياري.
المانجو المنوع فاز بالمركز الأول أحمد محمد الرميثي، وفي المركز الثاني سيف صياح المنصوري، وفي المركز الثالث حجي سلطان القبيسي، وفي المركز الرابع محمد راشد الشريقي المحرزي، وفي المركز الخامس شيخة سيف المزروعي، وفي المركز السادس عبيد علي الصريدي، وفي المركز السابع منيرة علي خميس النعيمي، وفي المركز الثامن عبدالله سلطان القبيسي، وفي المركز التاسع محمد سالم الشهياري، وفي المركز العاشر علي عبيد الزعابي.
أجمل مخرافة رطب.. إبداع وابتكار
تمثل مسابقة أجمل مخرافة المقامة ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب حالة من التميز التي أعطت مساحة للإبداع والابتكار بين المشاركين الراغبين في خوض منافسات المسابقة التي حرص أغلب المتسابقين على وضع تصورات جديدة وأشكال متنوعة لتبهر الزوار والجمهور قبل لجنة التحكيم.
وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على وضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة التي يجب أن يلتزم بها المشارك الراغب في تحدي مسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب)، والتي تتمثل في أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً وغير مشارك به في المواسم السابقة وتكون جيدة التهوية وأن يكون النموذج يحمل فكرة جديدة ويربط عراقة الماضي بجمال الحاضر، وأن تكون المخرافة سف خوص (شغل يدوي)، والخامات المستخدمة في تزين السلة وتشكيلها 80 % منها شغل يدوي، وسهولة نقلها وتحريكها، وأن يكون الشكل العام متناسقاً بين ألوانها ومكوناتها، وبداخلها رطب من النوع الفاخر بوزن 5 كيلوغرامات، وأن ترفق مع المخرافة بطاقة توضح المواد الخام المستخدمة وطرق الصنع ومسمياتها ونوع الرطب.