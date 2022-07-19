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ياسر القرقاوي مديراً عاماً لصندوق الوطن

ياسر القرقاوي مديراً عاماً لصندوق الوطن
19 يوليو 2022 12:03

أصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن قراراً بتكليف ياسر القرقاوي مديراً عاماً للصندوق.

يأتي ذلك في إطار ما يشهده الصندوق من تطور مهم في أداء رسالته المقررة في خدمة المجتمع والإنسان، وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. 

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