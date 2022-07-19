محمد بن زايد: شهدت مع ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
محمد بن زايد: شهدت مع ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
19 يوليو 2022 10:37
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم .. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة".