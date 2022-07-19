شرطة أبوظبي تضبط شخصين زرعا "14 نبتة" ماريجوانا في مزرعة
شرطة أبوظبي تضبط شخصين زرعا "14 نبتة" ماريجوانا في مزرعة
19 يوليو 2022 10:00
ضبطت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الآسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهما في زراعة 14 نبتة من الماريجوانا المخدرة "القنب الهندي" في إحدى المزارع.
وكانت قد وردت معلومات من المصادر الأمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القنب الهندي في إحدى المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج.
وتمت مداهمة المزرعة وضبط المتهمين مع 14 نبتة من نباتات القنب الهندي وفق الإجراءات القانونية. وأمرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها، وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيراً الأمر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الأنظار من المزرعة.
وأهاب العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بأصحاب المزارع ضرورة متابعة مكفوليهم من العمال وتقديم النصائح والإرشادات لهم وحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات قانونية كحيازة الأشياء الممنوعة أو زراعة المواد المخدرة مثل القنب الهندي.
كما ناشد أصحاب المزارع بضرورة التعرف والاطلاع على صور النباتات المخدرة وعدم التردد في الابلاغ في حال اكتشاف وجودها في مزارعهم. ودعا الجمهور للتواصل على خدمة أمان على الرقم 8002626 لتقديم البلاغات أو المعلومات في أي وقت.