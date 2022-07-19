مراسم استقبال رسمية لرئيس الدولة في قصر «ليزانفاليد»

باريس (وام)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في «قصر ليزانفاليد» في العاصمة الفرنسية «باريس»، حيث بدأ سموه، أمس، زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية تستغرق يومين.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة المتحف، حيث كان في استقبال سموه معالي سيباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي، وترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيباً بزيارة سموه، ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، واستعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، وعرف قائد الحرس بالوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال. كما زار سموه النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.