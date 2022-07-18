الإمارات وفرنسا توقعان عدداً من الاتفاقيات والمذكرات

وقعت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، أمس، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية آفاقها في مختلف المجالات الحيوية، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان التالي:

1 - خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل، وقعه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

2 - إعلان مشترك للتعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي، وقعه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

3 - مذكر تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس.. وقعها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأوليفير بيغات مدير عام مجموعة أفنور.

4 - مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والحكومة الفرنسية في مجال العمل المناخي، وقعها كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وأنيه بانييه غوناشيه وزيرة تحول الطاقة.

5 - خريطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، وقعها أحمد الهرمودي الرئيس التنفيذي للمجلس ومهندس التسليح تييري كاغلييه مدير التطوير الدولي في الإدارة العامة.

6 - مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا حول تعاونهما في استكشاف القمر، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفيليب بابتيست الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية.

7 - خطاب نوايا حول رصد الأرض بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وقعها سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء وفيليب بابتيست الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي.

8 - خطاب نوايا بشأن أنشطة رحلات الفضاء البشرية بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفيليب بابتيست الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للدراسات الفضائية.

9 - مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد «باستير» ومركز أبوظبي للصحة العامة، وقعها مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والبروفيسور ستيورات كول رئيس المعهد.

10 - عقد تأسيس شركة «أن تي إنيرجيز» بين شركة تكنيب وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وقعها أحمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وأرنوبيتون الرئيس التنفيذي لتكنيب.