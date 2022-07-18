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حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير الفيتنامي
سعود القاسمي خلال استقبال السفير الفيتنامي (وام)
19 يوليو 2022 03:23

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية. من جانبه عبر نغوين مانه توان، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. 

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
فيتنام
سعود القاسمي
سعود بن صقر القاسمي
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