«حقوق الإنسان» تشارك في مناقشة تقرير «مناهضة التعذيب»

جنيف (وام)

شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، بصفة «مراقب» في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة الإمارات المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعزيز التزاماتها المعنية بها في ضوء انضمام الدولة لها في العام 2012، والتي عقدت جلساتها في مقر مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف في سويسرا مؤخراً.

وأكد مقصود كروز، أن الهيئة شاركت في الاجتماعات بصفة «مراقب»، باعتبارها كياناً مستقلاً يُعنى بمراقبة تحسين وتطوير الخطوات العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يساعد على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة، وعدم التمييز بين الجميع.

وأوضح ، أن الاجتماعات التي ضمّت وفداً رسمياً من دولة الإمارات، وأعضاء اللجنة المعنية بمناقشة التقرير الوطني للدولة المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، استعرضت الجهود الوطنية ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات المعنية بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والوقوف على جهود ومبادرات الدولة في هذا الإطار، وتعزيز القدرات بزيادة الوعي والمعرفة بالإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب والمتمثل في الاتفاقية الدولية، منوهاً إلى أن الاجتماعات تطرّقت كذلك إلى نطاق الإجراءات القانونية والقضائية التي تجعل المعايير الدولية جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب.

مواصلة العمل

أشار مقصود كروز إلى أن استيفاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعكس حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها وأنشطتها، كما يؤكد التزامَها بمواصلة العمل كنموذج للتغيير وتحقيق الريادة في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، يعمل على تطوير معايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية.

وأوضح كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستسعى وفي إطار عنايتها بحقوق الإنسان، بدراسة الوثيقة الختامية التي ستصدر عن اللجنة مع نهاية استعراض ومناقشة التقرير الوطني للدولة، وما ستقدمه من ملاحظات وتوصيات تتعلق بتحسين التزام الدولة باتفاقية مناهضة التعذيب، وبما يسهم في متابعة التطبيق الكامل لكل البنود الواردة بالاتفاقية.