الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«حقوق الإنسان» تشارك في مناقشة تقرير «مناهضة التعذيب»
«حقوق الإنسان» تشارك في مناقشة تقرير «مناهضة التعذيب»
19 يوليو 2022 03:23

جنيف (وام) 

شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، بصفة «مراقب» في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة الإمارات المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعزيز التزاماتها المعنية بها في ضوء انضمام الدولة لها في العام 2012، والتي عقدت جلساتها في مقر مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، بجنيف في سويسرا مؤخراً.
وأكد مقصود كروز، أن الهيئة شاركت في الاجتماعات بصفة «مراقب»، باعتبارها كياناً مستقلاً يُعنى بمراقبة تحسين وتطوير الخطوات العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يساعد على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة، وعدم التمييز بين الجميع.

  • مقصود كروز

وأوضح ، أن الاجتماعات التي ضمّت وفداً رسمياً من دولة الإمارات، وأعضاء اللجنة المعنية بمناقشة التقرير الوطني للدولة المتعلق بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، استعرضت الجهود الوطنية ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات المعنية بتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والوقوف على جهود ومبادرات الدولة في هذا الإطار، وتعزيز القدرات بزيادة الوعي والمعرفة بالإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب والمتمثل في الاتفاقية الدولية، منوهاً إلى أن الاجتماعات تطرّقت كذلك إلى نطاق الإجراءات القانونية والقضائية التي تجعل المعايير الدولية جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب. 

مواصلة العمل
أشار مقصود كروز إلى أن استيفاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، يعكس حرصها على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم اللازم لها لأداء مهامها وأنشطتها، كما يؤكد التزامَها بمواصلة العمل كنموذج للتغيير وتحقيق الريادة في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، يعمل على تطوير معايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية. 
وأوضح كروز أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ستسعى وفي إطار عنايتها بحقوق الإنسان، بدراسة الوثيقة الختامية التي ستصدر عن اللجنة مع نهاية استعراض ومناقشة التقرير الوطني للدولة، وما ستقدمه من ملاحظات وتوصيات تتعلق بتحسين التزام الدولة باتفاقية مناهضة التعذيب، وبما يسهم في متابعة التطبيق الكامل لكل البنود الواردة بالاتفاقية.

الإمارات
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©