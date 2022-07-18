«شرطة عجمان» والداخلية تبحثان تعزيز «الجاهزية الأمنية»

عجمان (وام)

بحثت القيادة العامة لشرطة عجمان مع وفد من الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية عدداً من المواضيع الهامة ذات الصلة بالتوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والتي تعزز ضمان الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني، واستعرضوا مجموعة من النظم الاستراتيجية التي تحقق الجودة والريادة في مجال الجاهزية والاستعداد، وتعزز سرعة الاستجابة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالوفد الذي يرأسه العميد دكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، يرافقه العميد الدكتور عمر محمد الخيال مدير معهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية، وأعضاء فريق عمل منظومة الجاهزية والاستعداد بوزارة الداخلية وشرطة عجمان.

وأشاد قائد عام شرطة عجمان بجهود الوزارة وسعيها الدائم لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين القيادات الشرطية، وحرصها على تعزيز الجاهزية والاستعداد والدعم الأمني وبالجهود المشتركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأجندة الوطنية التي تضمن الاستعداد والجاهزية في مواجهة كافة المستجدات والأحداث الأمنية.