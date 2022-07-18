شرطة أبوظبي تحتفل بـ«اليوم العالمي للنزلاء»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للنزلاء الذي يصادف يوم 18 يوليو من كل عام، في مبادرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، وتعزز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان جودة الحياة لهم.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أن الاحتفال بهذه المناسبة كل عام يعكس الإنسانية في أجمل صورها، والتي تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على مواكبة الفعاليات العالمية التي يشارك بها النزلاء وتحفيزهم على إبراز مواهبهم وأفكارهم الإبداعية كخطوة في طريق إعادة اندماجهم في المجتمع بصورة إيجابية وحثهم على تطوير حياتهم بعد انتهاء محكومياتهم. وكرم المقدم حمد خرباش الساعدي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - الوثبة عدداً من النزلاء المتميزين، وذلك تشجيعاً لجميع النزلاء بالعمل والسعي والاجتهاد إلى تغيير حياتهم نحو الأفضل.

وقال إن شرطة أبوظبي دربت منتسبيها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان، وتبني التشريعات والسياسات وأساليب العمل والتجارب الدولية التي تنسجم مع حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي، وخصوصاً في الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.