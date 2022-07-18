الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تحتفل بـ«اليوم العالمي للنزلاء»
خلال الاحتفال (من المصدر)
19 يوليو 2022 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم العالمي للنزلاء الذي يصادف يوم 18 يوليو من كل عام، في مبادرة تعكس القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، وتعزز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان جودة الحياة لهم.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، أن الاحتفال بهذه المناسبة كل عام يعكس الإنسانية في أجمل صورها، والتي تسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على مواكبة الفعاليات العالمية التي يشارك بها النزلاء وتحفيزهم على إبراز مواهبهم وأفكارهم الإبداعية كخطوة في طريق إعادة اندماجهم في المجتمع بصورة إيجابية وحثهم على تطوير حياتهم بعد انتهاء محكومياتهم. وكرم المقدم حمد خرباش الساعدي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية - الوثبة عدداً من النزلاء المتميزين، وذلك تشجيعاً لجميع النزلاء بالعمل والسعي والاجتهاد إلى تغيير حياتهم نحو الأفضل.
وقال إن شرطة أبوظبي دربت منتسبيها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية الخاصة بحفظ حقوق الإنسان، وتبني التشريعات والسياسات وأساليب العمل والتجارب الدولية التي تنسجم مع حقوق الإنسان في مجالات العمل الشرطي، وخصوصاً في الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. 

الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©