«إقامة دبي» تطلق معرض السعادة للتعليم

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أمس، فعاليـات الـدورة الثالثة مـن معرض السعادة للتعليم بحضور الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، والذي يستمر في المقر الرئيس للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ويجمع هذا الحدث ( 23) جامعة ومؤسسة تعليمية إلى جانب عدد من المحاضرين المتخصصين ليقدموا لموظفي إقامة دبي وأبنائهم الراغبين في تكملة تعليمهم الأكاديمي بدرجاته الثلاث بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ورش عمل توضيحية ومحاضرات عن البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة ضمن خصومات كبيرة تتراوح بين 25% - 75% إضافة إلى منح دراسية كاملة لحاملي بطاقة السعادة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: إننا نعمل تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون رضا المتعامل سواء في الداخل أو في الخارج أولوية، موضحا أن هذا المعرض يخدم الطلبة وأولياء أمورهم ممن يعملون في الإدارة العامة لإقامة دبي.