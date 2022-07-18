«شرطة حتا» يوعي مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر»

دبي (الاتحاد)

نفذ مركز شرطة حتا، حملة مرورية توعوية لتعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» في منطقة الاختصاص، لتعزيز الوعي المروري بأهمية التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان، بالإضافة الى دعم مؤشر وفيات الحوادث لكل مئة ألف من السكان.

وقال العقيد عبد الله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، إن الهدف من الحملة هو توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها، نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض مستخدمي السكوتر، مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة، وهو الأمر الذي قد يتسبب بإرباك حركة السير، ووقوع حوادث تعرض حياة السائقين للخطر.

وحث العقيد الهفيت مستخدمي السكوتر على ارتداء الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة «الفسفورية»، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً، وتزويد الدراجة بإضاءة بيضاء عاكسة أمامية، وإضاءة حمراء خلفية، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية واللوائح التنظيمية، وإيقافها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها بصورة تعيق حركة المركبات أو المشاة، وعدم تثبيتها على أعمدة الشواخص المرورية وأعمدة الإنارة.

ومن جانبه، أكد النقيب غدير محمد بن سرور، رئيس قسم التسجيل المروري، أهمية إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة، وخفض سرعة السكوتر لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات الكهربائية الأخرى التي أمامه، وبينه وبين المركبات أو المشاة، والالتزام بتعليمات السلامة واشتراطات الوقاية، مشيراً إلى أن المركز سجل حالة إصابة واحدة لمستخدمي السكوتر في منطقة الاختصاص عندما اصطدمت مركبة بسائق «السكوتر» في الطريق العام أثناء الليل، وكان يرتدي ملابس سوداء ويقود سكوتر أسود، ولم يلاحظه سائق المركبة، وهو ما أدى لصدمه.