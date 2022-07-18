«صحة أبوظبي»: تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية

أبوظبي (الاتحاد)

قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون مع «سدكو» و«إيميتاك» شريكها الاستراتيجي، بتركيب أجهزة الخدمة الذاتية وتفعيل نظام إدارة انتظار المرضى في 40 قسماً، بما في ذلك العيادات الخارجية والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات، في خطوة رائدة لتحسين تجربة المرضى وتوفير أفضل التسهيلات الممكنة لهم. وتبدأ فاعلية أجهزة الخدمة الذاتية بالتقليل من وقت تسجيل المرضى من معدل 10 - 20 دقيقة إلى أقل من دقيقة، إلى جانب توفير إمكانية التحقق الفوري من موافقات التأمين واستحقاق المريض للتأمين ومتطلبات الدفع من خلال الأجهزة، كما تضمن التباعد الجسدي المناسب في مرافق الرعاية الصحية المختلفة. وتمكّن أجهزة الخدمة الذاتية المرضى الذين حجزوا مواعيدهم مُسبقاً من تسجيل وصولهم أو إلغائها، أو إعادة جدولة مواعيدهم وتحديث معلوماتهم، وكذلك من تحديد الموعد التالي في نهاية زيارتهم. تعمل أجهزة الخدمة الذاتية أيضاً كأجهزة لطباعة تذاكر الدور والانتظار، حيث يمكن للمرضى القادمين بلا موعد الحصول على تذكرة وانتظار دورهم. وينسق النظام المتطور الدور ما بين المرضى الذين قاموا بحجز مواعيدهم مسبقاً والمراجعين دون موعد، ويقوم بإعلام المرضى بدورهم عن طريق إرسال إشعارات عبر الهاتف المحمول، مما يمكّنهم من الاعتماد على هذه التنبيهات وإدارة وقتهم وفقاً لذلك. وقال مجدي البيت شاويش، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو «نحن فخورون للغاية بالتعاون مع (صحة) لتسهيل رحلة المرضى في كافة مرافقها. ولضمان تجربة مرنة وسلسة، تشتمل أجهزة الخدمة الذاتية التي نقدمها على ميزة التعرف على المريض، وذلك عن طريق بطاقة الهوية الإماراتية أو رقم الهاتف المحمول، كي لا يضطر المرضى لإدخال هذه البيانات يدوياً».

مروان الكعبي

ومن جهته، قال الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة «صحة»: «نبحث باستمرار في (صحة) عن طرق لرفع جودة خدماتنا وتعزيز تجربة المرضى بشكل عام. وكجزء من التحول الصحي الذكي، يسهّل نظام التسجيل الذاتي الذي تم توفيره في مرافق الرعاية الصحية في (صحة) إمكانية وصول مرضانا إلى الرعاية المطلوبة بشكل كبير. نحن سعداء للغاية لشراكتنا مع (سدكو)، واعتماد نظام متقدم وذكي لإدارة تجربة المريض لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية».