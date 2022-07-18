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توعية بشأن الأسوار المؤقتة في أبوظبي
حملات توعية بشأن سلامة الأسوار المؤقتة (من المصدر)
19 يوليو 2022 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة بمركز بلدية مصفح خطة توعية مجتمعية إلكترونية، بهدف رفع مستوى الوعي العام بالقوانين والمتطلبات الخاصة بالمظهر العام والبيئة والصحة والسلامة، حيث استهدفت الخطة أصحاب العقارات وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية.
ودعت البلدية إلى الالتزام بالاشتراطات المعمول بها في أبوظبي عند تنفيذ مشاريع البناء، وفي المواقع الإنشائية، وتمحورت خطة التوعية حول الاهتمام بشكل خاص بالأسوار المؤقتة بالمواقع الإنشائية، وذلك ضمن إطار الحفاظ على المظهر العام، وتحقيق معايير السلامة لسكان المناطق المحيطة بالمواقع الإنشائية.

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