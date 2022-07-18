4 برامج للتطوع البيئي في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

طرحت هيئة البيئة في أبوظبي الفرصة أمام من يرغب بتقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، يساهم من خلالها المتطوع في زيادة الوعي الاجتماعي وبناء مجتمع يدعو إلى تحقيق الاستدامة.

وأكدت الهيئة البيئة أنه لا يوجد عمل صغير في جهود تأمين غد أفضل للأجيال القادمة، انطلاقاً من أن كل الجهود لها تأثير إيجابي على البيئة وتحسينها. وتتمثل برامج التطوع في برنامج «المواطن الأخضر» الذي يهدف إلى توفير الفرصة للمواطنين والمقيمين الشغوفين بالعمل البيئي في المجتمع، وإشراكهم بشكل أكبر في صيانة تراث الإمارة الطبيعي، مما سينتج عنه مواطنون ومقيمون مسؤولون ونشطون يساهمون في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وأفادت الهيئة أن مسؤوليات المتطوع ضمن هذا البرنامج تتمثل في المشاركة في حملات التنظيف، المساعدة في فعاليات الهيئة من المعارض والفعاليات المجتمعية، والمساهمة في برامج علم المواطنة، والتطوع في المحميات.

فيما يُعد برنامج «مرشد» المتطوع ليكون بمثابة مراقب بيئي للشباب، ويعتبر برنامجاً تعليمياً يركز على الشباب، ويهدف إلى تزويد الشباب بالمعلومات الوافية بفرص التطوير الأكاديمي والمهني، وتمكين قادة شباب المستقبل ليصبحوا خبراء البيئة القادمين، وبناء شعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة لإحداث فرق.

ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً سنوياً لفهم دور المرشدين في حماية بيئتنا والحفاظ عليها. وسيتم اختيار هؤلاء المرشدين من طلاب مدارس مبادرة المدارس المستدامة ومن برنامج تواصل مع الطبيعة. أما برنامج «الخبير الأخضر» فهو يختص بدعم مشاريع الهيئة وفعالياتها وتعزيزها، والاستفادة من معارف الخبراء وخبراتهم.

وتشمل المسؤوليات المتوقعة من الخبير الأخضر، عقد ورش عمل أو محاضرات، مراجعة أو تقييم التقارير ودراسات الحالة، وتدريب المتطوعين. فيما يتيح البرنامج الرابع للتطوع، وهو المجلس الأخضر للشباب، من أعمار بين 18 و35 عاماً، الانضمام إلى المجلس وتبادل الأفكار وإجراء التغييرات من خلال تمكينهم من أن يصبحوا فاعلين في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة والحفاظ عليها والتواصل مع الأعضاء الآخرين. وتشمل المسؤوليات المتوقعة من أعضاء المجلس الأخضر للشباب: المشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس والمساعدة في تنظيمها، المشاركة في ورش عمل وفعاليات الهيئة لتعزيز التعلم البيئي الخاص بهم، والتواصل الفعال مع الجمهور.