الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
4 برامج للتطوع البيئي في أبوظبي
جانب من حملة التنظيف لشاطئ جزيرة الريم (من المصدر)
19 يوليو 2022 03:23

هالة الخياط (أبوظبي)

طرحت هيئة البيئة في أبوظبي الفرصة أمام من يرغب بتقديم الدعم والمساهمة في حماية البيئة للتطوع ضمن أربعة برامج، يساهم من خلالها المتطوع في زيادة الوعي الاجتماعي وبناء مجتمع يدعو إلى تحقيق الاستدامة.
وأكدت الهيئة البيئة أنه لا يوجد عمل صغير في جهود تأمين غد أفضل للأجيال القادمة، انطلاقاً من أن كل الجهود لها تأثير إيجابي على البيئة وتحسينها. وتتمثل برامج التطوع في برنامج «المواطن الأخضر» الذي يهدف إلى توفير الفرصة للمواطنين والمقيمين الشغوفين بالعمل البيئي في المجتمع، وإشراكهم بشكل أكبر في صيانة تراث الإمارة الطبيعي، مما سينتج عنه مواطنون ومقيمون مسؤولون ونشطون يساهمون في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وأفادت الهيئة أن مسؤوليات المتطوع ضمن هذا البرنامج تتمثل في المشاركة في حملات التنظيف، المساعدة في فعاليات الهيئة من المعارض والفعاليات المجتمعية، والمساهمة في برامج علم المواطنة، والتطوع في المحميات.
فيما يُعد برنامج «مرشد» المتطوع ليكون بمثابة مراقب بيئي للشباب، ويعتبر برنامجاً تعليمياً يركز على الشباب، ويهدف إلى تزويد الشباب بالمعلومات الوافية بفرص التطوير الأكاديمي والمهني، وتمكين قادة شباب المستقبل ليصبحوا خبراء البيئة القادمين، وبناء شعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة لإحداث فرق.
ويهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً سنوياً لفهم دور المرشدين في حماية بيئتنا والحفاظ عليها.   وسيتم اختيار هؤلاء المرشدين من طلاب مدارس مبادرة المدارس المستدامة ومن برنامج تواصل مع الطبيعة.  أما برنامج «الخبير الأخضر» فهو يختص بدعم مشاريع الهيئة وفعالياتها وتعزيزها، والاستفادة من معارف الخبراء وخبراتهم.
وتشمل المسؤوليات المتوقعة من الخبير الأخضر، عقد ورش عمل أو محاضرات، مراجعة أو تقييم التقارير ودراسات الحالة، وتدريب المتطوعين. فيما يتيح البرنامج الرابع للتطوع، وهو المجلس الأخضر للشباب، من أعمار بين 18 و35 عاماً، الانضمام إلى المجلس وتبادل الأفكار وإجراء التغييرات من خلال تمكينهم من أن يصبحوا فاعلين في اتخاذ إجراءات لحماية البيئة والحفاظ عليها والتواصل مع الأعضاء الآخرين.  وتشمل المسؤوليات المتوقعة من أعضاء المجلس الأخضر للشباب: المشاركة في أنشطة وفعاليات المجلس والمساعدة في تنظيمها، المشاركة في ورش عمل وفعاليات الهيئة لتعزيز التعلم البيئي الخاص بهم، والتواصل الفعال مع الجمهور.

أبوظبي
الإمارات
حماية البيئة
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
التطوع
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©