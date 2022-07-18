«قضاء أبوظبي» تستعرض مسؤولية الممثل القانوني

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل بعنوان «مسؤولية الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركة».

واستهلت الورشة بكلمة المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة، أكد فيها أهمية ورش العمل التي تنظمها الدائرة في تحسين فهم الأطر القانونية التي تحددها القوانين والتشريعات المحدثة والجديدة.

وأدار ورشة العمل المستشار سلطان النيادي، رئيس محكمة أبوظبي التجارية، بحضور نحو 50 شخصاً من أعضاء السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة والباحثين القانونين والإدارات ذات الصلة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، قد حدد تصرفات الممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، بأن يحافظ على حقوقها ويبذل عناية الشخص الحريص ويقوم بكافة التصرفات التي تتفق مع الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة والصلاحيات الممنوحة له بموجب التفويض الذي يصدر منها بهذا الشأن.

وتطرق المستشار الدكتور عادل العشابي، مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، إلى المسؤولية الشخصية والتضامنية للممثل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمن الحدود التي استقرت عليها أحكام محكمة النقض في أبوظبي.