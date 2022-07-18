«إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية

دبي (الاتحاد)

تقرر منح بطاقة الخصومات «إسعاد» الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، مجاناً للحاصلين على الإقامة الذهبية الممتدة من خمس إلى عشر سنوات، والذين يزيد عددهم حتى الآن على 65 ألف شخص.

يأتي القرار في إطار سعي حكومة دبي إلى تهيئة الظروف التي تمكن هذه الفئة المميزة من الاستثمار والعمل والدراسة والعيش، بما تقدمه بطاقة «إسعاد» من مزايا عديدة تشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والضيافة والترفيه والعقارات والمطاعم، وغيرها، حيث تقوم أكثر من 7327 شركة ومؤسسة تجارية داخل دولة الإمارات، و92 دولة حول العالم بتقديم عروض وتخفيضات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة.

عبدالله البسطي

وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المبادرة تسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات المتميزة من مختلف دول العالم، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة دبي الأكثر جذباً لرواد الأعمال عالمياً.

من جهته، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي: «يسهم هذا القرار في تعزيز جاذبية الإمارات كمقصد رئيسي للكفاءات ورواد الأعمال والمبدعين من كل أنحاء العالم للعيش فيها والتمتع بالعديد من المزايا التي تمنحها الدولة لهم»،

إلى ذلك، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار المساعي الرامية لتأكيد مكانة دبي كالوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك استقطاب الكفاءات والمميزين في شتى المجالات، تتكاتف كافة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لهم حتى يعيشوا في دبي بكل راحة ويسر».