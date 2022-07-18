الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية
«إسعاد» لحاملي الإقامة الذهبية
19 يوليو 2022 03:23

دبي (الاتحاد)

تقرر منح بطاقة الخصومات «إسعاد» الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، مجاناً للحاصلين على الإقامة الذهبية الممتدة من خمس إلى عشر سنوات، والذين يزيد عددهم حتى الآن على 65 ألف شخص.
يأتي القرار في إطار سعي حكومة دبي إلى تهيئة الظروف التي تمكن هذه الفئة المميزة من الاستثمار والعمل والدراسة والعيش، بما تقدمه بطاقة «إسعاد» من مزايا عديدة تشمل مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والضيافة والترفيه والعقارات والمطاعم، وغيرها، حيث تقوم أكثر من 7327 شركة ومؤسسة تجارية داخل دولة الإمارات، و92 دولة حول العالم بتقديم عروض وتخفيضات مميزة وحصرية لحاملي البطاقة.

  • عبدالله البسطي
    عبدالله البسطي

وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن المبادرة تسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات المتميزة من مختلف دول العالم، ما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة دبي الأكثر جذباً لرواد الأعمال عالمياً.
من جهته، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي: «يسهم هذا القرار في تعزيز جاذبية الإمارات كمقصد رئيسي للكفاءات ورواد الأعمال والمبدعين من كل أنحاء العالم للعيش فيها والتمتع بالعديد من المزايا التي تمنحها الدولة لهم»، 
إلى ذلك، قال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار المساعي الرامية لتأكيد مكانة دبي كالوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك استقطاب الكفاءات والمميزين في شتى المجالات، تتكاتف كافة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لهم حتى يعيشوا في دبي بكل راحة ويسر».

دبي
الإمارات
الإقامة الذهبية
بطاقة إسعاد
شرطة دبي
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©