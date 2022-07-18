شرطة أبوظبي تشارك في «ليوا للرطب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي في تأمين مهرجان ليوا للرطب في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي، حرص المديرية على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التي تشهدها منطقة الظفرة، واهتمامها بالوصول إلى الجمهور في أماكن وجوده وإنجاز معاملاته على وجه السرعة، وتوفير الوقت والجهد عليهم، باتباع أحدث التقنيات.

وذكر أن المهرجان تشارك فيه هذا العام كل من إدارة ترخيص السائقين والمركبات وإدارة المهام الخاصة وإدارة مرور الظفرة، وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام الأمني وقسم الأسلحة والمتفجرات، وقسم العلاقات العامة وقسم شؤون الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة الظفرة.

وأوضح أن المديرية، وبالتعاون مع مختلف الإدارات بشرطة أبوظبي، تقدم العديد من الخدمات، وأبرزها تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية لتسهيل انسيابية الحركة المرورية لزيارة موقع المهرجان، وإرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية وأبرزها إجراءات ترخيص المركبات، وخدمة أمان بالاتصال على الهاتف 8002626 في سرية تامة، والشكاوى والمقترحات وغيرها من خدمات إلى جانب توزيع كتيبات توعية حول إجراءات الأمن والسلامة الوقائية.