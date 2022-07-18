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«أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقات لأجمل الصور الفوتوغرافية
«أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقات لأجمل الصور الفوتوغرافية
19 يوليو 2022 03:23

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية إطلاق مُسابقة أجمل الصور الفوتوغرافية ذات الصلة بثيمة الحدث في دورته القادمة «استدامة وتراث.. بروحٍ مُتجدّدة»، بما يُساهم في التعبير بلغة الفن عن جهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية، والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري والبيئي للآباء والأجداد وأهمية الحفاظ على الحياة البرية. وقد تمّ فتح باب الترشّح للمُسابقة لغاية 31 أغسطس القادم، حيث تتوافر شروط ومعايير المُشاركة واستمارة الترشّح عبر الموقع الإلكتروني للمعرض. وتُقام الدورة (الـ 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
كما أطلق المعرض في دورته الجديدة، مُسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها لفعاليات المعرض من قبل الزوار خلال الأيام السبعة للحدث، حيث يُمكن تقديم سلسلة من الصور في محور المسابقة تُجسّد فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بفعاليته المختلفة، من ساحة العروض ومنصّات الصقور، مسابقة جمال السلوقي العربي، مزاد الصقور، مزاد الخيول، مزاد الإبل، قطاع الفنون والحرف اليدوية التراثية، وغير ذلك من أنشطة القطاعات الـ 11 للمعرض، علماً بأنّ عدد الصور المسموح المُشاركة بها في المُسابقة لكل مترشّح هو 5 صور بحد أدنى، وبحد أقصى 10 صور.
وتهدف المُسابقة التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعد اختتام المعرض بنحو أسبوعين، إلى توفير منصّة لدعم واحتضان المُبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات، وتحفيز واستقطاب الهواة، والحرص على أن يُشارك الزوّار بصورهـم التي يلتقطونها من داخل المعرض. وكذلك تسليط الضوء على إبداعات الشباب في الفنون ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى، بهدف الاحتفاظ بها وتوثيقها بالصور للأجيال القادمة.

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الإمارات
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
التصوير الفوتوغرافي
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