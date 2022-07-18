«جمارك رأس الخيمة» تضبط كمية مخدرات في مركبة قادمة إلى الدولة

تمكن ضباط جمارك رأس الخيمة بجمرك الدارة الحدودي من ضبط كمية من الحشيش المخدر مخبأة بطريقة احترافية في الإطار الاحتياطي لإحد المركبات أثناء محاولتها دخول الدولة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأثناء التفتيش لوحظ من قبل المسؤول بعض التغييرات لإطار المركبة الاحتياطي وعندها تم أخذ الإطار وفحصه للتأكد ما إذا كان هناك مواد مشتبه بها وقد تبين وجود مادة مخدر الحشيش عباره عن 28 كيساً ووزنها 29.3 كيلو غرام حيث تم التحفظ على السائق والمواد المضبوطة والتواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم. وقال سعادة الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك في رأس الخيمة إن يقظة مفتشي جمرك الدارة والحس الأمني لديهم قادت الى هذه الضبطية النوعية وذلك انعاكسا واضحا للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك في تطوير كوادرها البشرية ودعمهم بشكل دائم بأحدث أجهزة التفتتيش والفحص سواء للبضائع أو الأفراد أو المركيات وهو ما أسهم بدوره في العديد من الضبطيات النوعية وحماية الدولة من مختلف الممنوعات. كما وجهه المحرزي بتكريم المفتشين الذي قاموا بعملية الضبط لجهودهم ويقضتهم وتحفيزا لهم ولأقرانهم لبذل المزيد في سبيل حمايه الدولة .

المصدر: وام