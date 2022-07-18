الثلاثاء 19 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار الخير
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار الخير
18 يوليو 2022 18:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطاً يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 11:11 والثاني عند الساعة 23:24 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والثاني عند الساعة 08:08 .

المصدر: وام
الأمطار
الإمارات
الامطار الغزيرة
آخر الأخبار
محمد بن زايد والرئيس الفرنسي خلال مأدبة العشاء بحضور منصور بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وكبار الحضور
الإمارات
رئيس الدولة: طابع خاص للعلاقات الإماراتية الفرنسية
اليوم 04:48
رئيس الدولة وفي استقباله الرئيس الفرنسي
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على دعم أمن الطاقة في العالم
اليوم 04:48
رئيس الدولة والرئيس الفرنسي خلال توقيع الاتفاقيتين
الإمارات
محمد بن زايد وماكرون يشهدان توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة
اليوم 04:48
رئيس الدولة وجيرالد لارشيه يستعرضان حرس الشرف
الإمارات
رئيس الدولة: تطوير علاقات الصداقة المتميزة بين الإمارات وفرنسا
اليوم 04:48
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. روابط عميقة ومسؤولية مشتركة
اليوم 04:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©