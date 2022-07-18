«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطاً يضطرب ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:09 والثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 11:11 والثاني عند الساعة 23:24 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والثاني عند الساعة 08:08 .