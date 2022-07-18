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رئيس الدولة: فرنسا حليف إستراتيجي للإمارات
رئيس الدولة: فرنسا حليف إستراتيجي للإمارات
18 يوليو 2022 16:49

الاتحاد - أبوظبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أن فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «فرنسا صديق وحليف إستراتيجي لدولة الإمارات، تميزت علاقاتنا التاريخية بالمواقف الثابتة والتعاون المثمر في العديد من المجالات».

وأضاف سموه: «اليوم أعبر عن سعادتي بزيارة باريس العريقة ولقاء صديقي الرئيس إيمانويل ماكرون.. ماضون في تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أكثر تنوعاً ونمواً وازدهاراً».

زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصل إلى ساحة متحف الجيش الفرنسي الوطني في «قصر ليزانفاليد» في العاصمة الفرنسية «باريس»، حيث بدأ سموه اليوم زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية تستغرق يومين.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى ساحة المتحف، حيث كان في استقباله معالي سباستيان لوكونور وزير الدفاع الفرنسي.. وترافقه مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيباً بزيارة سموه.. ثم عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واستعرض ثلة من حرس الشرف التي اصطفت تحية لسموه.. وعرف قائد الحرس بالوحدات العسكرية المشاركة في مراسم الاستقبال.

كما زار سموه النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

 

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