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100 كيلوغرام وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب
100 كيلوغرام وزن أكبر «عذج» في مهرجان ليوا للرطب
18 يوليو 2022 14:20

ليوا - الظفرة (الاتحاد)
شهدت مسابقة «أكبر عذج» في مهرجان ليوا للرطب بدورته الثامنة عشرة، منافسات قوية بين مزارعي النخيل في دولة الإمارات، حيث بلغ وزن أكبر عذج 100 كيلوغرام، وتستمر مسابقات وفعاليات المهرجان لغاية 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقتي «أكبر عذج» و«مزاينة رطب الدباس»، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، وسعادة مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.
وتقدم المتنافسون في مسابقة «أكبر عذج»، المزارع «حمد عيسى حبيب المزروعي» من محضر المدركة ليحصد المركز الأول بوزن 100 كيلو غرام، وفي المركز الثاني «سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر» من محضر النابتية بوزن 96 كيلو و200 غرام، وفي المركز الثالث «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي» من محضر الدحيج بوزن 92 كيلو و200 غرام، وفي المركز الرابع «ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر» من محضر النابتية بوزن 90 كيلو و700 غرام، وفي المركز الخامس «سعيد حمودة خميس العرياني» من الوقن بوزن 89 كيلو و800 غرام.
وفي مزاينة رطب «الدباس، حصد المزارع «سيف صياح سالم طماش المنصوري» من محضر الحومانة المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «موزة محمد عفصان المزروعي» من محضر كيه، وفي المركز الثالث «سعيد سالم جابر سعيد المنصوري» من محضر كيه، وفي المركز الرابع «خليفة سهيل علي ربيع المزروعي» من محضر بينونة، وفي المركز الخامس «معلا علي مرشد خميس المرر» من محضر سيح الخير الجديد.

وتشارك بلدية مدينة العين ممثلة بقسم الأفلاج والواحات بمركز البلدية الفرعي - وسط المدينة في مهرجان ليوا للرطب 2022 بدعوة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

ويلفت الانتباه في مهرجان ليوا للرطب حضور تاجرة الرطب الصغيرة «ظبي أحمد الحمادي»، وهي تجلس خلف مخاريف (سلات) الرطب، وتشرح للزوار عن أنواع الرطب المتوفرة في المحل، وتتفاوض مع الراغبين بشراء الرطب المميز التي تقوم ببيعه.

كما تبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، يوم غدٍ الثلاثاء، تسلم وتحكيم المشاركات في مزاينة رطب الخنيزي والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، ومزاينة رطب بومعان والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي.

مهرجان ليوا للرطب
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