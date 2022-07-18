الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق بالصومال

أبوظبي (وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون، وإلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت الشرطة الصومالية أفادت، أمس الأول، أن انفجاراً قوياً لسيارة مفخخة خارج فندق في وسط الصومال أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، في هجوم تبناه إرهابيون متحالفون مع تنظيم «القاعدة».

وأدى الانفجار إلى إصابة 14 آخرين وتدمير المباني المجاورة للفندق في مدينة «جوهر»، على بعد نحو 90 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو.

وقالت الشرطة، إن سيارة محملة بالمتفجرات صدمت الجدار الخارجي لفندق «نور دوب»، الذي يقصده نواب الولاية وغيرهم من المسؤولين المحليين.

وذكر محمد علي، الضابط في شرطة «جوهر»، أن الهجوم تسبب «بمقتل خمسة مدنيين بينهم نساء يعملن في الفندق وحراس أمن».

وأضاف أن «14 شخصاً آخرين جرحوا، بعضهم كانوا داخل مبانٍ ليست قريبة من الفندق».

وأعلنت حركة «الشباب» الصومالية المرتبطة بـ«القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نُشر على موقع مؤيد للإرهابيين.

وبعث رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، الذي أقر البرلمان الصومالي تعيينه في يونيو بعد تعديل حكومي، بتعازيه إلى أقارب الضحايا، وأوعز بتقديم العلاج للجرحى.

ووصف ضابط الشرطة محمد علي، الانفجار بأنه «الأكبر على الإطلاق في جوهر» وألحق أضراراً كبيرة بالمباني في المدينة.

وقال مهد إبراهيم أحد سكان «جوهر»، إن الانفجار تسبب في تساقط الشظايا وتصاعد سحب من الدخان والغبار في الهواء، لافتاً إلى أن قوته دمرت سقف منزله.

وأضاف: «لم أرَ مثل هذا الدمار أبداً، ورأيت بعض الجثث تنتشل من تحت حطام الجزء الذي انهار من الفندق».

وقال شاهد آخر هو عبد الرحمن شابيلو، إن الحطام المتطاير أصاب المارة.

وأضاف: «رأيت اثنين من المدنيين أصيبا بشظايا على مسافة قريبة من الفندق، فقوة الانفجار شعر بها كل منزل في جميع أنحاء المدينة».

وتشن حركة «الشباب» الإرهابية تمرداً دامياً في الصومال منذ أكثر من عقد. ولا تزال قادرة على تنفيذ هجمات كبيرة، على الرغم من العملية العسكرية المستمرة منذ أمد طويل لقوة الاتحاد الأفريقي لإضعاف المسلحين.