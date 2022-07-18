شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "يداً بيد" لدمج الأحداث في المجتمع

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة "يداً بيد" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتزامن مع اليوم العالمي للنزيل والذي يصادف 18 يوليو من كل عام . وقال العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع إن المبادرة تهدف إلى تقديم يد المساعدة للأحداث بعد تأهيليهم ومساعدتهم في الالتحاق بمختلف جهات العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم . وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز وتطوير وصقل مهارات الأحداث.. لافتاً إلى أن مشاركة الشركاء الاستراتيجيين تعد داعماً مهماً في العملية التأهيلية للأحداث حتى بعد خروجهم . وذكر أن المبادرة تتضمن تنفيذ ورش عمل وبرامج متخصصة ومتابعة عملية تأهيله وتنمية مهاراته وإدخال الثقة في نفسه وقبوله باعتباره فردا صالحاً ومشاركاً مهماً في مسيرة التنمية والتطوير.

المصدر: وام