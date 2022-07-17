جامعة حلوان: «سرب» الإمارات نقلة نوعية

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الدكتور محمد نبيل مدير مركز الفضاء بجامعة حلوان في مصر، إن إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة لبرنامجها الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب» لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية يُعد بمثابة نقلة نوعية للمنطقة العربية والشرق الأوسط في مجال الفضاء.

وأضاف نبيل لـ«الاتحاد» أن التعمق في استخدام الأقمار الاصطناعية الرادارية ليس رفاهية كما يعتقد البعض، موضحاً أن العالم بأسره في الوقت الحالي لا يعتمد في كل شيء إلا على الأقمار الاصطناعية سواء في اكتشافات المياه والمعادن، وكذلك التنسيقات الأمنية ومراقبة الحدود وغيرها من الملفات والأمور، مشدداً على أن أي دولة تسلك هذا المجال بقوة ستتسق استراتيجيتها مع الوضع العالمي الجديد.

وأشار مدير مركز الفضاء بجامعة حلوان في مصر إلى أن الإمارات اهتمت بشكل كبير في الاستثمار بالمجال واستقطبت علماء عرب وطلاباً، وشكلت نهضة في هذا القطاع، موضحاً أن العمل ضمن تحالف دولي للأقمار الاصطناعية سيتيح المزيد من التواصل والاتصال لتبادل المنافع والمعلومات والبيانات.