الإمارات وفرنسا.. تعاون استراتيجي ودور محوري

أحمد عاطف (القاهرة)

قال خبراء ومحللون سياسيون: إن العلاقات الإماراتية الفرنسية شهدت تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة في مجالات عدة، على رأسها التعاون الاستراتيجي والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب، إضافة للتعاون في نشر السلام والتعايش إقليمياً وعالمياً.

وأضاف الخبراء والمحللون لـ «الاتحاد»، أن التوافق في وجهات النظر بين الإمارات وفرنسا تبين جلياً في مواقف وأزمات عدة شهدتها المنطقة، لافتين إلى أن ملفَ الطاقة والاقتصاد مثّل محوراً مهماً لفرنسا التي تُعد مدخلاً للاتحاد الأوروبي.

لاعب أساسي

وأشار رمضان أبو جزر، مدير مركز «بروكسل للأبحاث»، إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا محل احتفاء واسع من فرنسا خصوصاً ومن أوروبا عموماً، موضحاً أنه قبل الزيارة بأيام بدأ الإعلام الفرنسي في تغطية آثارها الإيجابية على الفرنسيين، كما أن كثيراً من السياسيين رفيعي المستوى داخل الإليزيه يحجزون مقاعدهم من الآن للترحيب بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مفسراً ذلك بأن الجميع بات يرى الإمارات كـ«لاعب أساسي في السياسية العربية والعالمية».

وأضاف أبوجزر لـ«الاتحاد»، متحدثاً من بروكسل، أن الشراكة الاستراتيجية لها دلائل واضحة، مثل التوافق بشأن الأزمة الليبية، حيث أصرت الإمارات على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وضمان عدم التدخل الخارجي في البلد العربي الشقيق، وهو الحل الذي يدعم أمن واستقرار وتحقيق السلام في ليبيا بعد سنوات من سيطرة المرتزقة والميليشيات الإرهابية على البلاد.

كما توافقت الدولتان في المؤتمرات الدولية الداعمة للعراق، وكان لهما رأي واحد في أهمية إجراء انتخابات نيابية لضمان سيادة الشعب العراقي على بلاده، وهو ما فعلته الدولتان أيضاً بدعم لبنان للخروج من أزمته الأخيرة.

علاقات قوية

وفي السياق نفسه، قال العميد خلفان الكعبي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا لها دلالات استراتيجية تشير إلى طبيعة العلاقة الوثيقة بين البلدين والتي بدأت قبل عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الكعبي لـ«الاتحاد» أن فرنسا كانت إحدى القوى الكبرى التي حرصت الإمارات على خلق علاقات قوية ومتميزة معها، وعلى مدار السنوات الماضية تبنت الدولتان وجهات النظر نفسها حول أغلب القضايا المحلية والإقليمية، وهناك توافق بينهما في الكثير من المواقف السياسية.

وأكد الكعبي أن الدولتين ستبذلان جهوداً مكثفة لتحويل جهودهما إلى خطوات تنفذ على أرض الواقع، من خلال السعي لحل أي نزاع بين الأطراف المختلفة إقليمياً أو عالمياً، خاصة مع تبنيهما سياسة المفاوضات والنقاشات الجادة وتحكيم العقل حتى تحصل كل شعوب العالم على حقوقها في الأمن والسلام والاستقرار.

وبحسب الخبير الاستراتيجي، فإن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا بمثابة إعلان لتوثيق وتعميق العلاقات المستمرة بين البلدين، وتأكيد على رغبة الإمارات في تكوين شراكات عالمية قوية.

نافذة مهمة

من جانبه، وصف الباحث السياسي في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا بأنها ذات دلالات بالغة الأهمية بسبب العلاقات التاريخية الوطيدة بين الدولتين، لافتاً إلى أن العلاقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امتدت على مدار سنوات عديدة، وتنعكس على علاقة البلدين في هذه الفترة.

وأضاف الخليفة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن هناك تعاوناً استراتيجياً يتم تطويره بين البلدين، كما أن هناك جانباً اقتصادياً تعول عليه فرنسا، سواءً في المجالات السياحية أو الصناعية أو التجارية، مشيراً إلى أن الجانب الأبرز هو «ملف الطاقة»، وله أهمية بالغة وتحدث فيه ماكرون مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال «قمة السبع»، في محاولة لتلافي الأزمة الحالية في مجال الطاقة بأوروبا، إثر الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح الباحث السياسي في جامعة باريس أن فرنسا تعتبر أن الإمارات تقوم بدور محوري في الشرق الأوسط والمنطقة العربية ككل في إطار عملية السلام، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي، مشيراً إلى أن فرنسا ترى الإمارات تُمثل نافذة مهمة على المنطقة برمتها وتأخذ في الحسبان السياسة الإماراتية ضمن العلاقات الاستراتيجية في الإقليم.

تحولات استراتيجية

واعتبر المحلل السياسي والإعلامي مصطفى الطوسة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا لها أهميتها لأنها تأتي من ظرفيتها وتوقيتها، لا سيما أنها تأتي وسط تحولات استراتيجية مهمة على مستوى التعاون السياسي والاستراتيجي في المنطقة.

وأكد الباحث السياسي والإعلامي المقيم في فرنسا لـ «الاتحاد»، أن باريس تعد بوابة مهمة لأوروبا، وأن الاستثمار يعطي بعداً استراتيجياً واستثنائياً آخر للعلاقة بين البلدين، متوقعاً أن تشهد الزيارة اتفاقات شراكة استراتيجية تواكب التحولات والتحالفات بالعالم في ظل التحديات المشتركة الأخيرة.

مكافحة الإرهاب

على مدى سنوات عديدة، تعاونت الإمارات وفرنسا في جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك نتيجة التنسيق المشترك والمستمر والذي جعل تلك الجهود تأتي بثمارها. وأوضح رمضان أبو جزر مدير مركز «بروكسل للأبحاث ومكافحة الإرهاب»، أن الإمارات وفرنسا قدمتا الكثير من الجهود لمكافحة الفكر المتطرف والحركات الإرهابية في بعض الدول العربية والأفريقية وخاصة دول الساحل الأفريقي، بهدف دعم أسس الاستقرار.

وقال أبو جزر: إن «البلدين يؤمنان بأهمية نبذ العنف ودعم قيم التسامح والسلام والعمل على القضاء على ثقافة الكراهية والجريمة المنظمة، وللإمارات الفضل في المساهمة بالقضاء على بعض الحركات الإرهابية في المنطقة، وهو ما ساهم في دعم عجلة التنمية».

الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب يشير إليها العميد خلفان الكعبي، الخبير العسكري والاستراتيجي، حيث قال: إن الإمارات قدمت دوراً رئيسياً ومحورياً في مكافحة الإرهاب في أكثر من منطقة خلال السنوات الأخيرة، وشاركتها فرنسا في هذا الدور وبذلت كل منهما جهوداً حثيثة لإنهاء النزاعات والبؤر التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية.

وشدد الخبير العسكري على أهمية الجهود المبذولة للحد من انتشار الإرهاب، مؤكداً أن «هناك خططاً لاستئصال جميع مخاطر الإرهاب من المنطقة، وسيجني العالم العربي والعالم أجمع ثمار هذه الجهود في القريب العاجل».

بدوره، أشار الباحث السياسي والإعلامي مصطفى الطوسة لـ«الاتحاد» إلى أن أول زيارة دولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فرنسا تعكس العلاقة الاستثنائية والخاصة التي تربط بين البلدين، لافتاً إلى أنه لا شك في أن الحلف الاستراتيجي بين الدولتين قوي ومرتبط بأجندة سياسية مهمة، على رأسها الحرب ضد الإرهاب ومحاربة الخطاب الديني المتطرف، ونشر التسامح الديني بين مختلف الديانات.

نشر السلام والتعايش

قدمت الإمارات الكثير من المواقف التي لاقت شكراً وعرفاناً من الجانب الفرنسي، من بينها المساعدة في إجلاء الدبلوماسيين وأبناء الجالية الفرنسية من أفغانستان عندما سيطرت حركة «طالبان» على كابول وأمنت وصولهم إلى فرنسا، وحظي ذلك الموقف بالكثير من الشكر والعرفان من الجانب الفرنسي.

وأشار أبو جزر إلى المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات لفرنسا أثناء مكافحتها فيروس كورونا والتي تقدر بمئات الأطنان، فأقامت الإمارات العديد من المستشفيات الميدانية وقدمت مئات أجهزة الكشف عن الفيروس والأقنعة الواقية والكثير من المعدات الطبية اللازمة لمكافحة الأزمة الصحية.