«تعليم»: تطبيق اختبار «التقدم الأكاديمي» في الرياضيات

دينا جوني (دبي)

تنفذ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اختبار قياس التقدّم الأكاديمي المعروف بـMAP Growth في مادة الرياضيات، للطلبة من الصف الخامس إلى الثاني عشر. وMAP Growth هو اختبار عالمي يقيس تقدّم الطلبة وإنجازهم الأكاديمي، وينظم ثلاث مرات خلال العام الدراسي في أكتوبر ويناير ومايو. وهو يهدف إلى التدريس المتمايز والتفرد في التعليم لجميع الطلبة سواء كانوا في مستوى مهارات الصف والمرحلة التعليمية، أو أعلى أو أقل منها، وكذلك تقييم قياس التقدّم الأكاديمي للطلبة بمرور الوقت، والتوصل إلى النمو النموذجي للطلبة كأفراد من خلال توقعات التقدّم وكيف يتم تصنيف تقدّمهم مع أقرانهم.

وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم على الإدارات المدرسية عدداً من الإجراءات المتعلقة في التطبيق. وشرحت أن اختبار قياس التقدّم الأكاديمي هو اختبار تكيّفي يستغرق من 45 إلى 90 دقيقة، ولا يمكن للطلبة العودة إلى الأسئلة السابقة.

ولا يعد الاختبار أداة بيانات تستخدم في التقييم النهائي للطالب في المدرسة. وتعدّ نتائج الاختبار إحدى البيانات التي تستخدم لاتخاذ قرارات تعليمية بشأن الطلبة، لكنها لا تستخدم مع الطلبة وأولياء الأمور لأغراض تنافسية تعليمياً.

ويستمر اختبار MAP للفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في الثالث من يونيو. وعلى إدارة المدرسة التأكد خلال عقد الاختبار من حضور ومشاركة الطلبة بنسبة 100%، مع الحفاظ على بيئة الاختبار وخلوّها من عوامل التشتت. وأشارت إلى عدم السماح بتأدية الاختبار عن ُبعد، وألّا يكون مراقبو الاختبار من مدرسي مادة الرياضيات.

وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم الجداول الزمنية للاختبار للمراحل الدراسية المختلفة، وفي مختلف مناطق الدولة. وسيعقد الاختبار من دون التأثير على الجدول الدراسي اليومي للطلبة الآخرين. ووجهت «تعليم» بضرورة المرور على الطلبة أثناء تأدية الاختبار في الجلسات كافة والتأكيد على الطلبة بعدم الحل بالتخمين السريع للإجابة لأن ذلك سيؤثر على نتيجتهم الفعلية. وأشارت إلى التأكيد على مراقبي الجلسات الاختبارية بعدم الضغط على زر «إنهاء» الاختبار إلا إذا كان الأمر طارئاً، واستخدام بدلاً من ذلك خيار «التوقف» أو «تأجيل». كما تنظم «تعليم» جلسات الدعم المباشرة للمعلمين، بالإضافة إلى توفير جلسات دعم مباشرة يومية خلال فترة التطبيق من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً.