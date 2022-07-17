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تعاون بين جامعتي العين ودريسدن الألمانية
جامعة العين
18 يوليو 2022 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت جامعة العين مذكرة تفاهم مع جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية في ألمانيا بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين في المجالات الأكاديمية المشتركة. 
وقد وقع المذكرة كل من البروفيسور كريستوف شولف رئيس جامعة دريسدن للعلوم التطبيقية، والدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز جوانب التبادل الأكاديمي والثقافي والبحثي والإسهام في التطوير المهني للأكاديميين، والتعاون في التدريس والبحث العلمي وتطوير مشاريع بحثية مشتركة في المجالات التي تهم كلا الجامعتين وذلك على مستوى كافة الكليات والبرامج.

العين
جامعة العين
الإمارات
ألمانيا
دريسدن
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