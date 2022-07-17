شرطة أبوظبي تستعرض أهداف «صيف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي جهودها في تنفيذ حملة «صيّف بأمان» وأهدافها في حث الجمهور على الالتزام بالتدابير الوقائية واشتراطات السلامة الضرورية لقضاء صيف آمن دون متاعب، عبر برنامج بلادنا أمانة والذي يبث في إذاعة «أف أم أبوظبي».

وأكد المقدم مهندس حسن علي الكثيري، من مديرية المرور والدوريات، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز وتنمية الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المؤثرة للجمهور لرفع مستويات السلامة في الطريق، مشيراً إلى أن الصيف من أكثر فترات العام التي تقع فيها مخاطر على الطريق يتعرض لها السائقون، وأبرزها انفجار الإطارات وترك مخلفاته على الطريق، ووقوع حرائق المركبات والمحرك، والضغط على خزان الوقود، وترك البطاريات المتنقلة وعبوات العطور ومواد التعقيم في المركبة مع ارتفاع الحرارة المرتفعة.

حرائق الصيف

وقال المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني: إن الحرائق تزداد في الصيف لتكرار مسبباتها، ومن أنواعها حوادث مراوح الشفط في المطابخ والحمامات لارتفاع درجات الحرارة، وحوادث أجهزة التكييف الداخلية بحكم الضغط عليها صيفاً، وزيادة أوقات تشغيلها مقارنة مع باقي فصول السنة، والتحميل الزائد على الموزعات الكهربائية، وحوادث شواحن البطاريات بمختلف أحجامها وأنواعها، حيث يتوجب التأكد من أنها في حالة عدم استخدام، كما حذر من خطورة ترك المخلفات حول المنازل وعلى أسطحها مثل بقايا الخشب وبقايا المواد الزراعية، والتي قد تكون مصدراً للحوادث في حال إهمالها وعدم التخلص منها بالشكل المناسب، وتجنب استخدام نقل أسطوانات الغاز من غير المكبات المخصصة بنقلها لأنها مواد قابلة للاشتعال.

«صيف بأمان»

استعرض الرائد أحمد مصبح العزيزي، من إدارة الشرطة المجتمعية، أهداف حملة «صيف بأمان» في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية، من خلال حماية الأبناء والممتلكات، مشيراً إلى تزايد المخاطر في الصيف بسبب ترك الأطفال في المسابح دون رقابة، ووقوع حوادث اختناق الأطفال بالمركبات صيفاً، مع غياب الرقابة ومتابعة الأهل وعدم الانتباه لوجودهم، وحذر من مخاطر وقوع حالات الدهس والسقوط من أماكن مرتفعة.

وأكد أهمية تعزيز الرقابة الأسرية، وعدم الاعتماد على العمالة المساعدة، وحث الأطفال عند السباحة على ارتداء سترات النجاة والاهتمام بتركيب حواجز في المسابح.