بلدية رأس الخيمة تحرر 304 مخالفات لمنشآت صحية وبيئية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 315 جولة تفتيشية على المنشآت الصحية والبيئية، وذلك الفترة الماضية تمكنت خلالها من تحرير 304 مخالفات وإنذارات لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتمكنت الإدارة من مصادرة 332 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن كميات من المواد الغذائية التي جرى التخلص منها وفقاً للنظم المتبعة في دائرة البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة المعتمدة بحق المنشآت المخالفة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة قامت بتنفيذ جولات ميدانية على المنشآت الصحية والبيئية الموجودة في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الصحة العامة والعمل على رصد المخالفات التي يمكن أن تضر بالمستهلكين لإحكام الرقابة التامة.

وذكرت أن المفتشين تمكنوا من تنفيذ 315 جولة تفتيشية على مدار 3 أشهر ماضية تم خلالها رصد 304 مخالفات وإنذار، بعدد 181 مخالفة و123 إنذاراً، فيما بلغت أعداد المنشآت المستوفية لكافة الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة والأخرى الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» إلى 1393 منشأة. وأشارت إلى أن الجولات التي وجهت إلى المنشآت الصحية والبيئية تم خلالها تحرير مخالفات لعدد 16 منشأة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، منها عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، حيث لم تتجه الإدارة نحو إغلاق أي من المنشآت، ذاكرة أن نسبة التزامها بالإجراءات الاحترازية بلغت 94%. وذكرت أن الإدارة صادرت، خلال الفترة نفسها وعبر الحملات الميدانية، كميات من المواد التجميلية والاستهلاكية غير القابلة للاستهلاك الآدمي التي تمثلت بعدد 332 منتجاً، منها مواد منتهية الصلاحية، حيث جرى إتلافها والتخلص منها حسب النظم المتبعة، فيما بلغت كميات المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك الآدمي تقريباً إلى ما يصل 500 كيلوجرام، من أهمها المكسرات والعسل والسمن البلدي.